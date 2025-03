Québec annonce une entente avec le Regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec et l'Association des résidences du Québec

Négociations pour le renouvellement des conventions collectives des ressources intermédiaires et de type familial

QUÉBEC, le 28 mars 2025 /CNW/ - Dans le cadre des négociations pour le renouvellement des ententes collectives des ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF), la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, et le ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant, annoncent une entente avec l'alliance formée du Regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec (RESSAQ) et de l'Association des résidences du Québec (ARQ), laquelle a été votée favorablement par les membres.

Cette entente vise un peu plus de 150 ressources des régions de Laval et de Chaudière-Appalaches. D'une durée de cinq ans (2023-2028), elle permettra de les soutenir davantage pour qu'elles développent de nouvelles places et puissent mieux répondre aux besoins évolutifs des personnes vulnérables. L'entente améliorera également les conditions d'exercice des personnes qui assurent leur bien-être.

Lien connexe :

http://www.tresor.gouv.qc.ca/negos

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Source : Marylène Le Houillier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Téléphone : 819 383-6625 ; Information : Relations avec les médias : Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Téléphone : 418 781-9520, [email protected]