Québec annonce une bonification de son offre salariale allant jusqu'à 20 % pour les éducatrices et éducateurs en CPE

MONTRÉAL, le 22 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Souhaitant en arriver le plus rapidement possible à une entente de principe, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, a annoncé, aujourd'hui, la nouvelle offre qui s'adresse aux éducatrices et éducateurs ainsi qu'à tout le personnel des centres de la petite enfance.

Les nouvelles offres déposées plus tôt, ce matin, aux tables de négociations, proposent différentes bonifications salariales, en plus de répondre à des enjeux normatifs qui ont trait aux conditions de travail dans les différentes installations.

Nouvelles mesures salariales et normatives :

Pour les éducatrices et éducateurs qualifiés, la bonification salariale supplémentaire proposée peut atteindre 20,22 %;

Pour le personnel autre, la nouvelle bonification proposée, en sus des paramètres salariaux, peut atteindre 9,3 %;

Est également offerte une prime de 4 % pour les heures effectuées en dehors de l'horaire normal de travail;

Diverses mesures qui permettront un meilleur accompagnement et un plus grand soutien aux éducatrices et éducateurs travaillant auprès d'enfants avec des besoins particuliers sont aussi proposées;

De plus, le retrait officiel des propositions patronales qui visaient à élargir les modalités sur les heures supplémentaires obligatoires est confirmé.

Citation :

« Nous posons, aujourd'hui, ce geste supplémentaire important, car nous sommes convaincus qu'il est maintenant temps de régler la situation. Il est temps pour les enfants et pour les parents, mais surtout, pour l'ensemble du personnel qui travaille dans ce réseau si important pour l'avenir du Québec. Avec cet ajout au plan d'action présenté, hier, par le ministre de la Famille, nous sommes convaincus que nous avons en place tous les éléments nécessaires pour offrir au personnel des milieux de travail agréables, stimulants et attrayants. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale

et présidente du Conseil du trésor

