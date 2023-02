Québec annonce un soutien à six grandes entreprises industrielles pour les aider à réduire leurs émissions GES

QUÉBEC, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, annonce qu'à la suite du lancement de la Mesure d'aide pour la décarbonisation du secteur industriel québécois (MADI), en juin 2022, le gouvernement du Québec octroie plus de 18 millions de dollars à six entreprises du secteur industriel. L'argent qui leur est offert dans le cadre de cette mesure servira à réaliser des projets ou des études visant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).

Dotée d'un budget total de 48 millions de dollars, la MADI vise à encourager les grandes entreprises, règlementées par le marché du carbone, à réduire plus rapidement et durablement leurs émissions de GES, afin qu'elles puissent contribuer davantage à l'atteinte de la cible de réduction du Québec à l'horizon 2030.

La somme de 18 millions de dollars, annoncée aujourd'hui, sera répartie entre les entreprises Rio Tinto Fer et Titane inc., Produits Suncors Énergie S.E.N.C, Graymont (QC) inc., Chimie ParaChem S.E.C., Groupe CRH Canada inc. et Rio Tinto Alcan inc.

La MADI met à la disposition de 54 entreprises une subvention pour réaliser des études du potentiel technique et économique de nouvelles mesures d'atténuation des GES au sein de leur organisation. L'argent offert peut aussi servir à mettre en place des projets de réduction des émissions de GES qui permettront aux entreprises d'amorcer leur transformation avant que les nouvelles règles sur les allocations gratuites pour la période 2024-2030 ne soient en vigueur. En effet, à compter de 2024, le niveau d'allocation gratuite d'unités d'émission pour les entreprises assujetties au marché du carbone diminuera plus rapidement. Les montants disponibles dans le cadre de la MADI sont répartis entre les entreprises concernées et attribués sur la base de leur effort de réduction des émissions de GES escompté pour les années 2020 à 2023.

Le secteur industriel est responsable, à lui seul, de près de 30 % des émissions de GES du Québec. La MADI s'inscrit dans une série d'actions gouvernementales découlant du plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030), qui visent à accélérer la transition climatique et la décarbonisation du secteur industriel québécois. Les entreprises visées peuvent se prévaloir de cette aide financière d'ici 2026.

Citation :

« Les entreprises, particulièrement les grands émetteurs soumis à la réglementation du marché du carbone, ont un rôle crucial à jouer dans l'atteinte des cibles climatiques québécoises. C'est pourquoi notre gouvernement travaille étroitement avec les grandes entreprises, afin de soutenir leurs efforts pour qu'elles réduisent plus rapidement leurs émissions de GES. À travers une mesure telle que la MADI, nous souhaitons donc accélérer la transition du Québec vers une économie plus sobre en carbone, tout en assurant le maintien de la compétitivité de nos entreprises et celle de notre économie. C'est en collaborant avec nos grandes entreprises que nous nous rapprocherons plus vite de nos objectifs. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Les subventions octroyées aux entreprises proviennent du Fonds d'électrification et de changements climatiques et s'inscrit dans l'action 1.4.1.2 du plan de mise en œuvre 2022-2027 du PEV 2030 pour les exercices financiers de 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026.

2025-2026. Les entreprises admissibles à la MADI doivent faire leur demande d'aide financière au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Elles sont responsables de mettre en place leurs projets de réduction des émissions de GES. Chaque projet déposé fera l'objet d'une approbation spécifique et devra répondre aux critères gouvernementaux.

Rappelons que le Québec a pour objectif de réduire ses émissions de GES de 37,5 % d'ici 2030 et qu'il vise la carboneutralité en 2050.

Pour en savoir davantage sur la MADI.

Pour de l'information sur le PEV 2030.

