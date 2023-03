QUÉBEC ANNONCE UN BLOC DE 1 500 MW D'ÉNERGIE ÉOLIENNE

MONTRÉAL, le 16 mars 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, confirme qu'un appel d'offres d'Hydro-Québec pour le bloc de 1 500 MW d'énergie éolienne sera lancé sous peu.

Ce bloc sera raccordé au réseau principal d'Hydro-Québec entre le 1er décembre 2027 et le 1er décembre 2029 dans des zones où le réseau de transport électrique peut intégrer rapidement de la nouvelle puissance éolienne. Il permettra d'obtenir environ 4,7 TWh d'énergie à l'horizon 2029. L'objectif : disposer de suffisamment d'énergie pour répondre à une demande croissante d'électricité dans un contexte d'électrification, de transition énergétique et de décarbonation de l'économie.

Le ministre dévoile, par la même occasion, la carte des zones à potentiel d'intégration identifiées par Hydro-Québec, où les projets devront être localisés pour des mises en service entre 2027 et 2029.

Les projets retenus assureront un approvisionnement énergétique à long terme et au meilleur coût possible, tout en générant des retombées socioéconomiques. Un décret gouvernemental a d'ailleurs été adopté concernant les préoccupations économiques, sociales et environnementales indiquées à la Régie de l'énergie à l'égard de ce bloc de 1 500 MW d'énergie éolienne. Il vise à favoriser les objectifs suivants :

une participation du milieu local au projet à hauteur d'environ 50 %;

une maximisation du contenu québécois du projet à hauteur d'environ 60 % des dépenses globales;

le développement et le maintien de relations harmonieuses avec les communautés autochtones.

Citation :

« L'éolien est une filière stratégique déjà bien implantée au Québec et générant des retombées économiques importantes pour les collectivités. Avec l'appel d'offres qu'on lance aujourd'hui, on veut aller encore plus loin. Les projets, qui nous permettront d'aller chercher 1 500 MW supplémentaires d'ici 2029, valoriseront la participation des communautés locales et autochtones ainsi que le contenu québécois. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

En décembre 2022, les appels d'offres concernant un bloc de 1 000 MW d'éolien et un bloc de 1 300 MW de puissance d'énergies renouvelables ont été annulés de façon à doter le Québec d'une stratégie optimale d'approvisionnement.

Ceux-ci seront remplacés par des appels d'offres permettant de doubler à court terme la puissance installée en éolien au Québec. Cette nouvelle approche vise à obtenir des projets implantés plus efficacement dans le réseau pour réduire les coûts et les délais, et à permettre aux prometteurs et aux communautés une meilleure planification.

Plus de 40 parcs éoliens, représentant près de 4 000 MW d'énergie éolienne, sont en service actuellement au Québec, générant des investissements estimés à 10 milliards de dollars dans l'économie québécoise.

