Québec annonce le début des travaux d'élargissement de l'autoroute 55

Élargissement et réaménagement de l'autoroute 55 entre Bécancour et Sainte-Eulalie

BÉCANCOUR, QC, le 20 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, annoncent le début des travaux préparatoires en vue du doublement des voies de l'autoroute 55, entre l'échangeur du boulevard des Acadiens et l'autoroute 20.

Les premières interventions, du déboisement essentiellement, seront réalisées à compter du 19 décembre pour l'ensemble du tronçon de l'autoroute situé entre Bécancour et Sainte-Eulalie. Ces travaux seront effectués sans entrave.

L'ajout d'une deuxième voie dans chaque direction sur l'autoroute permettra d'accroître la sécurité des usagers et d'augmenter la fluidité de la circulation. Rappelons que le projet représente un investissement de 340 M$ du gouvernement du Québec et s'échelonnera jusqu'en 2028. Des mises en service s'effectueront progressivement à partir de 2025.

En plus du doublement des voies sur l'autoroute 55 entre Bécancour et Sainte-Eulalie, le projet prévoit le réaménagement de quatre intersections situées sur le tronçon concerné.

Citation

« La sécurité des usagers a toujours été notre préoccupation principale et c'est la raison pour laquelle j'appuie depuis le tout début le projet de doublement de l'autoroute 55, qui franchit aujourd'hui une autre étape importante. Je suis heureux de participer à cette annonce et fier d'appartenir à un gouvernement qui tient ses promesses. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

« Aujourd'hui, nous donnons le coup d'envoi à un projet d'importance pour la mobilité et la sécurité des citoyens du Centre-du-Québec. L'autoroute 55 constitue un corridor de transport névralgique pour la région. Le doublement des voies représente la solution permanente qui répondra aux besoins de la population. Conformément à notre engagement, nous avons amorcé les travaux en 2022! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le doublement de l'autoroute 55 est un projet d'envergure et d'importance stratégique pour notre région, et chaque nouvelle étape franchie nous rapproche d'une inauguration dans les prochaines années. Je tiens à souligner le travail sans relâche de mon collègue Donald Martel, qui s'assure de la progression constante de ce dossier. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Les interventions à réaliser sont subdivisées en deux secteurs :

Secteur sud : 16,9 km entre l'échangeur de l'autoroute 20, à Sainte-Eulalie , et 2,2 km au sud de la route 226;

Secteur nord : 10,2 km entre l'échangeur du boulevard des Acadiens et 2,2 km au sud de la route 226.

La stratégie de réalisation prévoit différents lots d'interventions, ce qui permettra d'entreprendre des travaux en parallèle à divers endroits, en fonction des défis présentés par chacun des secteurs et des caractéristiques qui leur sont propres.

Entre 9 600 et 16 700 véhicules circulent chaque jour sur cette autoroute aménagée à double sens et sans terre-plein central.

Liens connexes

Pour rester au fait des dernières nouvelles concernant le projet de réaménagement de l'autoroute 55 entre Bécancour et Sainte-Eulalie, les personnes intéressées sont invitées à s'abonner à l'infolettre et à consulter la page Web du projet.

