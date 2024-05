Québec annonce de nouveaux services afin d'améliorer l'accès aux soins en santé mentale à Drummondville

DRUMMONDVILLE, QC, le 16 mai 2024 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, le député de Johnson et ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, ainsi que le député de Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration, sur le territoire du réseau local de services de Drummond, de trois services visant à améliorer l'accès aux soins en santé mentale. Ces trois mesures, qui découlent du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026, sont l'équipe d'accompagnement bref dans la communauté (ABC), l'unité d'intervention brève en psychiatrie (UIBP) à l'Hôpital Sainte-Croix, ainsi que le traitement intensif bref à domicile (TIBD), aussi appelé hospitalisation psychiatrique à domicile.

L'équipe d'accompagnement bref en santé mentale dans la communauté (ABC)

Cette équipe a pour mission d'intervenir en amont d'une consultation à l'urgence, à la suite d'une référence provenant du 811, des différents partenaires communautaires, de l'unité d'intervention brève en psychiatrie, des services de l'urgence ou de l'unité de psychiatrie. Elle s'assure d'un suivi dans un délai de 24 à 48 heures auprès d'une personne vivant une situation de crise en santé mentale.

Les professionnels et professionnelles de l'ABC évaluent l'état de la personne et mettent en place un suivi bref et rapide dans la communauté afin d'établir un filet de sécurité et résorber la crise. Le service est offert jusqu'à six semaines. La clientèle est ensuite orientée vers les services en santé mentale les mieux adaptés à ses besoins, soit au sein du CIUSSS ou en communauté.

L'unité d'intervention brève en psychiatrie (UIBP)

L'UIBP de l'Hôpital Sainte-Croix a pour mission d'offrir une réponse rapide et pertinente aux besoins psychiatriques urgents des adultes et des adolescents et adolescentes. Ces services sont notamment offerts aux personnes qui consultent à l'urgence pour des situations de crise en santé mentale et pour lesquelles un court séjour dans un milieu sécuritaire, offrant une surveillance 24 heures sur 24, est requis pour stabiliser leur état, confirmer un diagnostic, résorber la crise et permettre un retour dans le milieu de vie avec les services appropriés.

Avec le rehaussement, l'UIBP de l'Hôpital Sainte-Croix de Drummondville bonifie son personnel et pourra accueillir ces personnes pour un court séjour (24 à 72 heures).

Hospitalisation psychiatrique à domicile

Le traitement intensif bref à domicile (TIBD), ou hospitalisation psychiatrique à domicile, permet aux personnes présentant une détérioration de leur état mental requérant un niveau de soins aigus qui nécessiterait une hospitalisation de recevoir des soins à la maison de jour et de soir, 7 jours sur 7. Ce service offre à l'usager ou l'usagère qui le souhaite la même qualité de soins qu'en milieu hospitalier, en privilégiant le maintien dans son milieu de vie. L'intervention au domicile accroît les possibilités d'offrir du soutien aux proches et favorise le maintien de l'autonomie et des liens sociaux.

Citations :

« Le déploiement d'une alternative à l'hospitalisation est une des mesures phares de notre Plan d'action en santé mentale. Il permet de rapprocher les soins des gens, de favoriser le maintien ou un retour rapide de la personne dans son milieu de vie tout en prévenant les hospitalisations. Ces mesures représentent un changement de culture dans la prise en charge des personnes ayant besoin de soins et de services en santé mentale. Elles assurent la sécurité physique et émotionnelle des personnes tout en évitant les admissions de longue durée ainsi que le phénomène des "portes tournantes". Je veux remercier les spécialistes de l'Hôpital Sainte-Croix qui ont mis en place ces équipes. Leur expertise et leur dévouement sont une source de motivation. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Ces initiatives s'inscrivent dans le changement de culture en cours dans le secteur des services sociaux visant à mettre la priorité sur les interventions en amont afin de mieux accompagner celles et ceux qui vivent avec des problématiques de santé mentale. Je salue cette orientation et je suis heureux que nous puissions en bénéficier ici, à Drummondville. Cela va assurément faire la différence sur le terrain. »

André Lamontagne, député de Johnson, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Ces initiatives témoignent de notre engagement à rapprocher les soins, à prévenir les crises et à offrir un soutien efficace, tout en respectant la dignité de chacun et chacune. Je ne peux que me réjouir que de tels services soient désormais offerts directement à la population de la région. Je tiens également à remercier nos professionnels en soins qui font un travail exceptionnel. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs, président de la Commission de l'aménagement du territoire

Faits saillants :

Les trois services inaugurés ont pour objectifs : de prévenir l'hospitalisation ou de l'abréger ainsi que de favoriser le maintien ou un retour rapide de la personne dans son milieu de vie; d'éliminer les processus hospitaliers parfois lourds et stigmatisants ; de transférer l'expertise psychiatrique et les expertises biopsychosociales spécialisées dans la communauté, à différentes enseignes, dans les milieux de vie de la population afin de créer une nouvelle culture de soins.



