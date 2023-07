Québec annonce 2,2 M$ pour évaluer la vulnérabilité et planifier l'adaptation du parc de logements sociaux au Nunavik face aux impacts des changements climatiques

QUÉBEC, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Grâce à une aide financière de 2,2 millions de dollars provenant du Plan pour une économie verte 2030, la Société d'habitation du Québec (SHQ) mènera une vaste étude afin d'évaluer la vulnérabilité de l'entièreté du parc de logements sociaux du Nunavik face au dégel du pergélisol. Un plan d'intervention comprenant des recommandations de rénovation et d'entretien du milieu bâti nécessaires à court, moyen et long termes sera également élaboré.

Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, et la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Avec les changements climatiques, le dégel du pergélisol affecte à divers degrés l'intégrité des bâtiments publics dans les 13 communautés inuites situées dans les zones de pergélisol. Si l'ampleur de la problématique est variable d'une communauté à l'autre, elle présente des risques pour le bien-être et la sécurité d'une grande proportion des habitants du Nunavik. En effet, près de la moitié des habitations sociales sont érigées sur des terrains sensibles au dégel. Tous les villages nordiques présentant des ensembles bâtis que le dégel rend instables feront l'objet du projet.

Les vulnérabilités actuelles des bâtiments attribuables au dégel du pergélisol, comme les bris, les déformations et les fissures, seront étudiées, de même que les conditions spécifiques des terrains (tassement, conditions de drainage, etc.) sur lesquels les bâtiments reposent. L'étude comprendra aussi un volet sur les vulnérabilités futures de chaque bâtiment selon ses caractéristiques et des projections climatiques à l'horizon 2100. Ainsi, il sera possible de mieux prévoir les problèmes qui pourraient survenir et d'agir de manière préventive. En plus d'identifier les actions à mettre en place, le plan d'intervention qui sera élaboré proposera une priorisation de ces actions ainsi qu'une séquence d'interventions par village et au niveau régional.

Citations :

« L'adaptation de la population et des infrastructures du Nunavik aux impacts des changements climatiques représente un défi. Afin d'assurer la résilience des bâtiments construits sur le pergélisol, il est primordial que leurs fondations assurent la stabilité des bâtiments malgré le dégel du pergélisol. Avec cette aide financière, nous pourrons mieux évaluer les risques actuels et futurs auxquels fait face le parc de logements sociaux et planifier des solutions adaptées sur tout le territoire. Notre priorité est d'assurer la qualité de vie et la sécurité des communautés du Nunavik. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« La très grande majorité des Nunavimmiut résident dans des bâtiments de l'Office municipal d'habitation Kativik, mandataire de la Société d'habitation du Québec sur le territoire. Je me réjouis de l'appui de notre gouvernement à ce projet, qui sera sans nul doute d'une très grande portée pour cette communauté. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Ce projet marque notre volonté d'assurer la pérennité du parc de logements sociaux au Nunavik ainsi que la sécurité de ses résidents. Les habitations dans le Nord doivent évoluer dans un contexte très particulier, notamment parce que plusieurs d'entre elles sont construites sur des sols que le dégel peut rendre instables. L'étude permettra d'élaborer un plan d'intervention positionnant la SHQ comme chef de file en matière de gestion des risques liés au pergélisol. Nous pourrons ainsi assurer une meilleure planification de nos interventions dans le contexte des changements climatiques, tout en accentuant la résilience de nos constructions au profit des Nunavimmiut qui y habitent. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Je me réjouis de cette annonce de mes collègues. Celle-ci démontre toute la volonté de notre gouvernement d'aider les communautés nordiques à s'adapter aux changements climatiques. Grâce à cette étude, nous pourrons agir en amont pour améliorer la résilience des villages du Nunavik. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« L'OMHK accueille cette annonce avec beaucoup d'enthousiasme. Cette étude proposera un plan des correctifs à apporter aux maisons existantes en s'assurant que les constructions futures tiennent compte des réalités liées aux changements climatiques. Pour nos locataires, cela signifie vivre dans un environnement sécuritaire, sécurisant et surtout confortable, ce qui est au cœur même de la mission de l'OMHK. Cette étude est le point de départ d'un important processus collaboratif visant à assurer la pérennité du parc immobilier du Nunavik. »

Marco Audet, directeur général, Office municipal d'habitation Kativik (OMHK)

Faits saillants :

La réalisation de ce projet s'inscrit dans le cadre de l'action 3.5.2.3 du Plan pour une économie verte 2030, qui vise à évaluer la vulnérabilité et à planifier l'adaptation des infrastructures aux impacts des changements climatiques. Elle est aussi complémentaire à l'action 3.5.2.2 de ce plan, qui vise à soutenir la construction de bâtiments durables dans les villages du Nunavik.

Par l'entremise du Plan pour une économie verte 2030, le gouvernement investit également dans la poursuite de l'acquisition de connaissances sur le dégel du pergélisol, dans le soutien à la construction de bâtiments durables et dans l'intégration des changements climatiques à la planification municipale des villages du Nunavik.

