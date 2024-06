Québec alloue plus de 2,8 M$ pour des projets de recherche et de développement liés aux minéraux critiques et stratégiques

QUÉBEC, le 21 juin 2024 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce, de concert avec le Consortium de recherche et d'innovation en transformation métallique, l'octroi de près de 2,85 M$ pour six projets de recherche et de développement dans le domaine des minéraux critiques et stratégiques.

Ces sommes permettront de favoriser l'innovation et l'acquisition de connaissances sur les minéraux critiques et stratégiques, de l'extraction minière jusqu'à la production et à la transformation de ces minéraux, en passant par le recyclage et la valorisation des résidus miniers.

Les six projets, présentés en annexe, visent une meilleure valorisation d'une dizaine de minéraux différents, notamment grâce à l'optimisation de procédés, à l'élaboration de nouvelles applications pour certains produits et à l'intégration de principes d'économie circulaire.

Citations :

« Pour que le Québec demeure un chef de file en matière de mise en valeur responsable des minéraux critiques et stratégiques, il est primordial d'investir en recherche et développement. Les résultats de cet appel de projets démontrent encore une fois que nous avons non seulement l'expertise au sein de notre écosystème minier, mais aussi l'ambition d'innover. Félicitations aux entreprises sélectionnées, et bon succès! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Le CRITM tient à souligner l'énorme succès du deuxième appel de projets relatif aux minéraux critiques et stratégiques (MCS), résultant de la bonification, par le MRNF, de l'enveloppe budgétaire initiale. La grande qualité et la diversité des projets démontrent clairement l'essor du développement de la chaîne de valeur des MCS ainsi que le renforcement du positionnement du Québec à titre de partenaire fiable, éthique et durable. »

Luc St-Arnaud, président du Consortium de recherche et d'innovation en transformation métallique (CRITM)

Faits saillants :

Ces aides financières sont accordées dans le cadre du deuxième appel de projets du Programme de soutien à la recherche et développement pour l'extraction, la transformation et le recyclage des minéraux critiques et stratégiques.

Lancé en septembre 2022, ce programme s'inscrit dans le cadre de l'action 2.2.2 du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025.

Le Consortium de recherche et d'innovation en transformation métallique (CRITM) au Québec est un organisme à but non lucratif. Il est un des neuf regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI) accrédités et financés par le gouvernement du Québec. Sa mission est d'accroître la compétitivité des entreprises en transformation métallique par le soutien à l'innovation.

En avril 2023, le CRITM a attribué 2,7 millions de dollars pour six projets à la suite du premier appel de projets du Programme.

ANNEXE

LISTE DES PROJETS FINANCÉS

Entreprise Titre du projet Montant de l'aide

financière 9480-3798 Québec inc. (Ferreol

Technologies) Le projet ScaliumMD (développement de l'alliage d'aluminium-scandium [minéral stratégique] breveté ultrarésistant, appelé ScaliumMD, et intégration dans de nouvelles applications) 499 079 $ Centre national en électrochimie et en technologies environnementales

inc. (CNETE) Amélioration de la circularité tout au long de la chaîne d'approvisionnement des MCS : recyclage des résidus de sulfate de sodium issus de l'extraction et transformation des MCS par électrolyse membranaire 500 000 $ Les métaux Niobay

inc. Démonstration du procédé de concentration de niobium-tantale à l'échelle pilote et production d'oxydes de niobium et de tantale à partir du gisement du projet Crevier situé dans la région du Lac-Saint-Jean 500 000 $ Enim Technologies

inc. Procédé hydrothermal de concentration des métaux critiques et stratégiques contenus dans les déchets électroniques en vue de leur collecte écoresponsable 500 000 $ Nouveau Monde Graphite inc. (NMG) Développement de la prochaine génération de matériel d'anode pour les batteries Li-ion 500 000 $ Mines Agnico Eagle

ltée Développement d'un microscope optique automatisé assisté par intelligence artificielle pour caractériser la minéralogie du nickel-cobalt et du carbone graphitique des gisements d'or réfractaire et améliorer leur valorisation 346 554 $ SOMME TOTALE : 2 845 633 $

