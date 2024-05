Québec accorde une subvention de plus de 843 000 $ pour le programme ÉcoÉnergie 360 visant la transition énergétique des bâtiments municipaux du Québec

QUÉBEC, le 29 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, annonce l'octroi d'une subvention de 843 200 $ à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour la création et la mise en œuvre du programme novateur ÉcoÉnergie 360.

Le programme ÉcoÉnergie 360 vise à accompagner les municipalités et les villes ainsi qu'à financer la réalisation de projets écoénergétiques et de décarbonation en profondeur des infrastructures municipales. Ce mécanisme de financement s'appuie sur des contrats de performance énergétique qui permettent aux municipalités de rembourser le coût des projets à même les économies générées sur les coûts énergétiques, sans investissement de leur part. Le programme ÉcoÉnergie 360 financera l'ensemble des travaux effectués par des entreprises de services écoénergétiques (ESE) par l'entremise d'une société en commandite mise sur pied en partenariat avec la SOFIAC (société formée par Fondaction et Econoler). La société en commandite mettra sur pied le fonds, financé par des institutions financières, qui servira à appuyer les projets. Le mécanisme vise la concrétisation de projets totalisant un investissement minimal de 150 millions de dollars.

La subvention gouvernementale de 843 200 $ accordée à la FQM s'appliquera aux coûts liés à la création et à la mise en œuvre de ce nouveau mécanisme novateur.

« Notre gouvernement est pleinement engagé dans la transition énergétique des municipalités du Québec, et ce mécanisme représente un outil essentiel pour accélérer la réalisation de projets écoénergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les bâtiments municipaux. Nous sommes fiers de contribuer à la création de ce nouveau mécanisme de financement, car il a le potentiel de jouer un rôle important dans notre lutte contre les changements climatiques. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Dans le contexte des changements climatiques importants que nous connaissons depuis les dernières années, les municipalités et MRC ont un rôle crucial à jouer dans la décarbonation du Québec. La Fédération est très fière de la création d'ÉcoÉnergie 360, une solution adaptée à la réalité du monde municipal qui offre un véhicule financier innovant permettant de rénover et de décarboner les actifs municipaux sans mise de fonds ni effet sur la valeur de la dette nette à long terme. »

Jacques Demers, président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog

« Je suis fière de constater l'engagement dont la Fédération fait preuve, non seulement envers notre lutte contre les changements climatiques, mais également envers l'adaptation climatique. Ce nouvel outil qui sera mis à la disposition des municipalités permettra de mettre en œuvre des solutions concrètes afin de décarboner les infrastructures municipales du Québec. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil et adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité)

Cette subvention découle de l'action 2.3.2.2 « Identifier les formes de financement innovant les plus porteuses et en soutenir l'émergence » de la mesure 2.3.2 « Développer et soutenir des modes de financement non traditionnels » du Plan pour une économie verte 2030.

