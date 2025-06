Contrôle des espèces exotiques envahissantes - Déjà 13 projets de stations de nettoyage d'embarcations à travers le Québec pour 2025

QUÉBEC, le 13 juin 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, annonce que 13 projets de stations de nettoyage d'embarcations ont été financés pour le début de la saison estivale afin de contrer la propagation des espèces exotiques envahissantes aquatiques. Ces aides financières représentent un montant total de 366 665 $.

Dès qu'une espèce exotique envahissante est établie dans le milieu naturel, c'est-à-dire qu'elle survit et se reproduit efficacement, il devient pratiquement impossible de la déloger et il est très coûteux de la contrôler. Les mesures de prévention, comme le nettoyage des embarcations et de l'équipement de pêche, sont les plus efficaces, les moins coûteuses et celles qui permettent le plus de réduire les risques afin de protéger les plans d'eau du Québec.

L'appel de projets est toujours en cours pour les municipalités locales ou les municipalités régionales de comté, les organismes à but non lucratif voués à la conservation et à la mise en valeur de la faune, ainsi que les communautés et nations autochtones reconnues par l'Assemblée nationale du Québec.

« Réduire la propagation des espèces exotiques envahissantes aide à protéger la santé de nos plans d'eau et de leurs écosystèmes. Le nettoyage des embarcations est un geste simple et essentiel, qui permet d'assurer la santé et la pérennité des cours d'eau au Québec. Je remercie les organismes qui répondent à l'appel afin de participer à la lutte contre les espèces envahissantes. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Le gouvernement du Québec a reconduit le programme Stations de nettoyage d'embarcations jusqu'en 2027-2028 afin de prévenir l'introduction des espèces exotiques envahissantes aquatiques.

La date limite pour présenter un projet est le 31 juillet 2027.

