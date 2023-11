Québec accorde une subvention de plus de 49 000 $ au Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec

QUÉBEC, le 21 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, est heureux d'annoncer l'octroi d'une subvention de 49 104 $ au Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec (CRECQ).

Cette aide financière permettra au CRECQ de réaliser des activités visant la protection d'espèces floristiques menacées ou vulnérables dans la région du Centre-du-Québec.

La subvention s'inscrit en droite ligne des intentions inscrites dans le projet de Plan Nature 2030 annoncé en décembre dernier, dont l'un des axes principaux vise la protection et le rétablissement des espèces menacées ou vulnérables du Québec.

Citations :

« Les organismes environnementaux jouent un rôle plus qu'important dans notre société, surtout dans un contexte où les effets déjà bien réels de la crise climatique se font sentir un peu partout sur le territoire québécois. En annonçant cette aide financière, notre gouvernement vise la conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel exceptionnel du Québec. Je souhaite d'ailleurs réitérer notre confiance envers le travail essentiel des acteurs régionaux en matière de protection de l'environnement et de promotion du développement durable. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le CRECQ est riche de son expérience en conservation des milieux naturels grâce aux nombreux projets conçus pour protéger les écosystèmes et les espèces qui y vivent. Il pourra poursuivre ses initiatives de conservation des milieux naturels et de protection des espèces menacées et vulnérables afin que le Centre-du-Québec demeure un endroit où l'environnement et le développement durable sont au cœur des priorités pour le maintien de la qualité de vie des générations actuelles et futures. Je salue l'implication d'Andréanne Blais et de toute son équipe. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Nous sommes fiers de contribuer, par l'entremise de cette aide financière du gouvernement du Québec, à l'acquisition de connaissances sur les espèces floristiques menacées et vulnérables au Centre-du-Québec. Ces informations serviront à réaliser des actions de conservation dans ces habitats sensibles en terre privée. Nous remercions d'ailleurs l'ensemble des propriétaires privés qui volontairement contribuent à concrétiser les cibles du Plan Nature. »

Andréanne Blais, directrice générale du Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec

Faits saillants :

Depuis 1995, le gouvernement du Québec appuie et finance le développement des conseils régionaux de l'environnement (CRE) et du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ).

Le RNCREQ et les différents CRE regroupent un nombre croissant de membres issus de divers horizons et poursuivent des objectifs communs. Cette structure vise à dégager une vision régionale concertée des problématiques environnementales et de développement durable.

