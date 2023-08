Québec accorde près de 850 000 $ au Théâtre de la Dame de Cœur

UPTON, QC, le 14 août 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de la circonscription de Johnson, M. André Lamontagne, est heureux d'annoncer une aide supplémentaire de 849 500 $ accordée au Théâtre de la Dame de Cœur pour son projet d'agrandissement et de mise à niveau de ses installations.

M. Lamontagne en a fait l'annonce aujourd'hui sur le site du Théâtre, à Upton, au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe.

La majoration annoncée aujourd'hui porte la contribution du gouvernement du Québec à 6 279 200 $. Accordée dans le cadre du programme Aide aux immobilisations, cette somme permettra à l'organisme d'offrir une expérience de plus grande qualité au public, d'améliorer ses conditions de création et de production ainsi que d'accroître le rayonnement de ses activités artistiques. Plus précisément, les interventions réalisées viseront notamment l'aménagement d'un foyer intérieur comprenant les différents services au public, l'amélioration de l'accès aux services sanitaires, la transformation d'un bâtiment en bureau de production et le renouvellement d'équipements techniques.

Citations

« Le Théâtre de la Dame de Cœur offre un produit d'appel culturel et récréotouristique d'importance dans la région. Il s'agit d'une offre de service unique en Amérique du Nord, une fierté pour les gens du coin. Nous avons la chance de pouvoir compter sur des personnes de cœur qui, comme les créateurs de ce Théâtre géant, font vivre la magie et embellissent la vie. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de la circonscription de Johnson

« Le Théâtre de la Dame de Cœur est une compagnie artistique hors norme dont la renommée est internationale. Je suis donc heureux d'appuyer le Théâtre de la Dame de Cœur dans la poursuite de sa mission, soit de semer l'émerveillement dans le cœur des petits et des grands. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Faits saillants

En février 2022, le ministère de la Culture et des Communications confirme une aide financière de 5 429 700 $.

La majoration de 849 500 $ annoncée aujourd'hui porte l'aide financière totale du ministère à 6 279 2000 $ et permettra la complétion du projet.

Lien connexe

Le programme Aide aux immobilisations

Suivez le Ministère dans les médias sociaux Twitter Facebook @MCCQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Sources : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, Tél. : 819 598-2072 ; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388