Québec accorde près de 12,3 M$ à l'entreprise Énergie Forma+ inc. pour la construction d'une usine de biométhanisation à Salaberry-de-Valleyfield

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 7 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une subvention de 12 286 500 $ à l'entreprise Énergie Forma+ inc. pour son projet de construction d'une usine de biométhanisation à Salaberry-de-Valleyfield, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Beauharnois-Salaberry. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le député de Beauharnois et whip adjoint du gouvernement du Québec, M. Claude Reid, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

L'usine sera munie d'un double digesteur anaérobique d'une capacité totale de 45 000 tonnes/an. Ainsi, dès sa cinquième année d'exploitation, le projet atteindra sa capacité annuelle de traitement de la matière organique, dont 25 300 tonnes seront financées dans le cadre du Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC), soit 2 300 tonnes de matières agricoles (fumiers et lisiers) et 23 000 tonnes de résidus alimentaires provenant de la collecte d'industries, de commerces et d'institutions des régions administratives de Montréal, de Laval, de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie.

Le traitement de cette quantité de matière organique aura pour conséquence de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 22 759 tonnes en équivalent CO 2 par année (t éq. CO 2 ). De plus, il permettra de produire annuellement 34 000 tonnes de digestat, qui servira de fertilisant pour l'épandage sur les terres agricoles du territoire desservi, ainsi que 4 millions de mètres cubes de gaz naturel renouvelable (GNR), qui seront injectés dans le réseau d'Énergir.

La subvention est accordée en vertu du premier volet du PTMOBC, qui découle à la fois de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et de la Stratégie de valorisation de la matière organique. La réalisation de ce projet s'inscrit dans la mesure du Plan pour une économie verte 2030 consistant à éviter les émissions de méthane issues de la gestion de la matière organique.

« La biométhanisation offre de nombreux avantages, non seulement sur le plan environnemental, mais sur les plans social et économique. Elle permet de réduire le volume de matières résiduelles destinées à l'enfouissement et les frais qui y sont liés, ce qui a pour conséquence de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi une façon de produire de l'énergie renouvelable, de réduire notre empreinte écologique et de contribuer au bien-être des générations futures. Notre gouvernement est fier de soutenir l'initiative d'Energie Forma+ inc., qui a pris les moyens requis pour lutter contre les changements climatiques et participer au développement d'un Québec plus vert et prospère. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je tiens à féliciter Energie Forma+ inc. pour la qualité du projet présenté, son audace et sa vision. Grâce à cette usine, les productrices et producteurs agricoles des régions concernées pourront faire traiter leurs matières agricoles et bénéficier de fertilisants naturels pour leurs terres. De plus, la transformation des résidus alimentaires en biogaz constitue une avenue très prometteuse pour lutter contre les changements climatiques. Je suis convaincu du succès de cette initiative et je souhaite qu'elle soit source d'inspiration pour d'autres régions du Québec. »

Claude Reid, député de Beauharnois et whip adjoint du gouvernement du Québec

Selon le plus récent bilan de RECYC-QUÉBEC, les matières organiques constituent environ 45 % des 6,2 millions de tonnes de matières résiduelles éliminées chaque année au Québec. Le secteur des matières résiduelles représente aussi le cinquième émetteur de gaz à effet de serre en importance dans la province, avec l'émission d'environ 4,49 millions de tonnes en équivalent CO 2 par année.

par année. Afin de détourner de l'élimination la matière organique produite par la population québécoise, le gouvernement du Québec a lancé la Stratégie de valorisation de la matière organique (SVMO) en juillet 2020, dont l'objectif est de valoriser au moins 70 % de cette matière d'ici 2030. Une enveloppe de 1,2 G$ lui est accordée.

La SVMO permet notamment de bonifier le PTMOBC qui, avec un budget total de 569 M$, soutient financièrement le milieu municipal et le secteur privé dans l'installation d'infrastructures permettant de traiter la matière organique au moyen du compostage ou de la biométhanisation.

Depuis avril 2022, le PTMOBC est scindé en deux volets. Le volet 1 consiste en la mise en place ou en l'agrandissement d'installations de traitement de la matière organique, alors que le volet 2, qui bénéficie d'une enveloppe de 15 M$, permet l'acquisition d'équipements de collecte des matières organiques résidentielles par des demandeurs municipaux et autochtones.

En date du 30 mai 2023, le volet 1 du PTMOBC avait soutenu 30 projets de biométhanisation et de compostage avec une contribution de 307,5 M$. Pour ce qui est du volet 2, soit l'acquisition d'équipements de collecte résidentielle, 26 projets avaient été financés, représentant une contribution du Ministère de près de 4,9 M$.

