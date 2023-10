Québec accorde plus de 22 M$ à Cycle Momentum afin de soutenir le développement de technologies vertes

QUÉBEC, le 16 oct. 2023 /CNW/ -Le gouvernement du Québec annonce l'octroi d'une aide financière de 22 250 000 $ à l'organisme Cycle Momentum afin d'offrir du soutien aux entreprises québécoises en amorçage dans le secteur des technologies propres. Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Dans le cadre de ce nouveau projet, Cycle Momentum souhaite accompagner les jeunes entreprises du secteur des technologies propres en accélérant leur phase d'amorçage tout en leur offrant un financement adapté, en collaboration avec ses fonds partenaires. L'organisme poursuivra ainsi ses activités de soutien personnalisé et spécialisé (formation, réseautage et mentorat).

Les technologies propres sont des innovations vertes qui englobent tous les nouveaux produits, les services, les technologies ou les processus visant à être écologiquement efficaces tout en étant économiquement avantageuses. Elles offrent également à leurs utilisateurs une amélioration de leur efficacité opérationnelle et constituent des solutions socialement responsables qui contribuent à une meilleure qualité de vie. Impérativement, ces technologies doivent répondre aux enjeux de la réduction de l'émission des gaz à effet de serre (GES) et de la sobriété énergétique pour l'atteinte de notre objectif gouvernemental de carboneutralité en 2050. L'innovation est un moyen d'accélérer notre course à la décarbonation de l'économie et à l'optimisation de notre consommation d'énergie.

Citations :

« Les nouvelles technologies sont essentielles pour réussir la transition énergétique et climatique tant au Québec que sur la planète. En finançant l'émergence de ces nouvelles technologies, le Québec se positionne une fois de plus comme leader dans la lutte contre les changements climatiques. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Notre gouvernement est là pour soutenir les entrepreneurs québécois du secteur des technologies propres lors du démarrage de leurs entreprises. On veut s'assurer qu'elles soient concurrentielles à l'échelle mondiale pour que le Québec demeure un leader des technologies propres. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'équipe de Cycle Momentum est heureuse de poursuivre sa collaboration avec le gouvernement du Québec. Grâce à cette aide financière, Cycle Momentum élargira ses services tout en comblant les lacunes en matière de financement auxquelles font face les entreprises en pré-amorçage et amorçage. La plateforme de Cycle Capital est fière de rassembler son écosystème d'investisseurs autour de quelques-unes des entreprises en démarrage les plus prometteuses au Québec dans le domaine des technologies climatiques. »

Andrée-Lise Méthot, présidente du conseil de Cycle Momentum, fondatrice et associée directeure de Cycle Capital

« Le soutien entrepreneurial et l'accès au capital sont des clés du développement et de la commercialisation de solutions aux grands défis écologiques mondiaux. Cette entente nous permet de bonifier nos programmes, mais aussi de combler la chaîne de financement de l'entrepreneuriat technologique innovant en phase de pré-amorçage et d'amorçage, tout en attirant l'investissement étranger et stratégique au sein d'entreprises québécoises. »

Patrick Gagné, président-directeur général de Cycle Momentum

Faits saillants :

La subvention octroyée s'inscrit dans le cadre de l'action 2.3.1.1.b « Appuyer l'émergence de technologies de réduction d'émissions de GES tout au long de la chaîne d'innovation - Soutien aux entreprises en amorçage » du plan de mise en œuvre 2023-2028 du Plan pour une économie verte 2030.

Elle s'inscrit dans le cadre de l'action 96 de la feuille de route sur l'innovation du Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec - Mise à niveau 2026.

L'aide financière s'applique aux exercices financiers 2023-2024 à 2028-2029.

