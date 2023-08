Québec accorde plus de 2,2 M$ pour des projets de mise en valeur du territoire québécois

QUÉBEC, le 18 août 2023 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce que 2 242 110 $ seront octroyés pour financer différents projets d'aménagement dans le cadre du troisième appel de projets du volet 2 du Programme d'aide à la mise en valeur du territoire public.

Au total, ce sont 28 initiatives, réparties dans 12 régions du Québec, qui bénéficieront d'un soutien pour l'implantation ou l'expansion d'aménagements publics et communautaires.

La liste des 28 projets sélectionnés se trouve en annexe.

Le Programme d'aide à la mise en valeur du territoire public a été lancé en avril 2022 afin d'appuyer la mise en œuvre du Plan de mise en valeur du territoire public 2022-2026. Ces deux initiatives concourent à l'amélioration de la qualité de vie des milieux régionaux par la mise en valeur du territoire public qui permet de soutenir nombre de leurs activités. Le programme est doté d'une enveloppe de 24 M$ sur quatre ans pour soutenir différents projets de la part de municipalités, de petites et moyennes entreprises, d'organismes à but non lucratif et de communautés autochtones.

« Notre territoire public est une véritable source de fierté et de richesse collective, au potentiel immense pour les générations actuelles et futures. Comme gouvernement, nous devons en favoriser la mise en valeur durable afin d'assurer la vitalité économique des communautés et de faciliter l'accès au territoire à la population. Les projets soutenus permettront de mettre en lumière ou d'améliorer plusieurs attraits de différentes régions du Québec. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

Le volet 2 du Programme d'aide à la mise en valeur du territoire public, ayant pour objectif le soutien aux aménagements publics et communautaires, a fait l'objet de trois appels de propositions jusqu'à maintenant. Ce troisième appel, dont les projets retenus sont aujourd'hui dévoilés, s'est déroulé du 1 er décembre 2022 au 31 mai 2023.

décembre 2022 au 31 mai 2023. Un quatrième appel de projets est en cours, et ce, jusqu'au 30 novembre 2023. La sélection des projets admissibles sera effectuée avant le 31 décembre 2023.

Rappelons que le Plan de mise en valeur du territoire public 2022- 2026 et le programme d'aide financière font suite aux constats de la tournée virtuelle régionale de consultation effectuée à l'automne 2020. Un bilan des travaux avait été publié en juin 2021 sur le site Web du Ministère.

ANNEXE - Liste des projets sélectionnés pour l'ensemble du Québec

Région Organisme Nom du projet Montant accordé Abitibi-Témiscamingue Ville de Senneterre Projet de construction/amélioration de chemin d'accès à des baux de villégiature dans le secteur du lac Valet 200 000 $ Abitibi-Témiscamingue Ville de Belleterre Projet d'aménagements communautaires aux abords du lac aux Sables 41 066 $ Abitibi-Témiscamingue Ville de Belleterre Projet d'aménagement d'une halte riveraine aux abords du lac aux Sables 25 020 $ Abitibi-Témiscamingue MRC de Témiscamingue Projet d'aménagement de lignes électriques au lac Rocher 88 009 $ Bas-Saint-Laurent Municipalité de Mont-Carmel Projet d'installation de dispositifs de sécurité incendie dans le secteur du lac de l'Est 32 078 $ Capitale-Nationale Ville de Pont-Rouge Projet d'aménagement d'un parc municipal 75 000 $ Capitale-Nationale Club récréation et jeunesse St-Ubalde inc. Projet d'aménagement d'un stationnement et de sentiers récréatifs dans le secteur du lac Blanc 200 000 $ Capitale-Nationale MRC de Portneuf (Camp Keno) Projet d'aménagements préalables à la reconstruction d'un système de traitement des eaux 197 323 $ Chaudière-Appalaches Association écologique des Etchemins Projet de construction/amélioration de sentiers récréatifs dans le secteur du lac Caribou 11 600 $ Côte-Nord Municipalité de Rivière-au-Tonnerre Projet d'amélioration de sentiers pédestres menant à la chute du Grand Sault 29 150 $ Côte-Nord Zec Labrieville Projet de construction/amélioration de mises à l'eau sur le territoire de la Zec Labrieville 37 191 $ Côte-Nord Société des Amis des monts Groulx Projet de construction/amélioration de sentiers pédestres dans les monts Groulx 200 000 $ Estrie Station Mont-Sainte-Cécile (Appalaches) Projet de construction/amélioration de sentiers récréatifs au mont Sainte-Cécile 200 000 $ Estrie Association chasse et pêche St-Romain Projet de construction d'un chemin multiusage desservant le site de camping Felton 11 727 $ Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Corporation de développement économique Matapédia-Les-Plateaux Projet de construction/amélioration d'un chemin multiusage menant au site de la Petite Cross Pointe 32 500 $ Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine OBNL Domaine des chutes du ruisseau creux Projet d'aménagement d'un accès à la chute du ruisseau Creux à Saint-Elzéar (Phase 2) 75 465 $ Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Société de gestion de la rivière Cap-Chat Projet d'amélioration de la route du Corridor panoramique et d'aménagement de sécurité à ses abords 1 988 $ Lanaudière Zec Boullé Projet d'aménagement d'une aire de jeux et d'hébertisme dans le secteur du camping de la Rivière 15 500 $ Lanaudière Espace Nature Haute-Matawinie Projet de construction/amélioration de sentiers récréatifs sur le territoire de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints 200 000 $ Laurentides MRC des Laurentides Projet de mise à niveau des installations de desserte en électricité au parc Éco-Laurentides 100 000 $ Laurentides Parc régional Kiamika Projet d'aménagement de sentiers multiusages dans le parc régional Kiamika 145 500 $ Laurentides MRC des Laurentides Projet d'aménagement d'une aire de repos et de construction/amélioration de sentiers au parc de la Fourche du Diable 58 321 $ Mauricie Club des Trois Raquettes Projet d'aménagements communautaires dans le secteur du lac de la Raquette 1 300 $ Mauricie Zec du Chapeau-de-Paille (Association Nature inc.) Projet d'aménagement de stationnements aux lacs Benoit et Dalmas 13 382 $ Mauricie SACERF de la Croche inc. Projet d'aménagement d'un stationnement et d'un accès au lac Castor 5 655 $ Montérégie SNAP Québec Projet de plantation d'arbres sur l'Île Sainte-Thérèse (phase préliminaire d'étude archéologique) 10 937 $ Saguenay-Lac-Saint-Jean MRC de Maria-Chapdelaine Projet de construction/amélioration d'une piste cyclable sur le territoire des municipalités d'Albanel et de Girardville 142 500 $ Saguenay-Lac-Saint-Jean MRC Lac-Saint-Jean-Est Projet d'amélioration de chemins multiusages sur le territoire de la municipalité de Lamarche 90 900 $ TOTAL :



2 242 110 $

