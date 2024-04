Québec accorde plus de 134 000 $ à la Ville de L'Île-Perrot pour l'acquisition d'équipements de collecte des matières organiques résidentielles

L'ÎLE-PERROT, QC, le 29 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une subvention de 134 433 $ à la Ville de L'Île-Perrot pour son projet d'acquisition de bacs destinés à la collecte résidentielle des matières organiques sur l'ensemble de son territoire. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Ce soutien financier permettra de desservir les bâtiments de cinq unités et moins qui représentent 4 068 unités d'occupation en vue de collecter les matières organiques et d'offrir la collecte résidentielle sur l'ensemble du territoire de la municipalité. La collecte de ces matières est en cours depuis 2018. La Ville de L'Île-Perrot désire implanter une collecte intelligente en 2024. On estime à 500 tonnes la quantité de résidus alimentaires qui sera collectée annuellement.

La subvention est accordée en vertu du deuxième volet du Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC), qui découle de la Stratégie de valorisation de la matière organique (SVMO). La réalisation de ce projet s'inscrit dans la mesure du Plan pour une économie verte 2030 consistant à éviter les émissions de méthane issues de la gestion de la matière organique.

Citations :

« Un des éléments clés dans la lutte contre les changements climatiques consiste à détourner la matière organique des sites d'enfouissement. Or, il existe désormais des avenues écologiques et à notre portée que plusieurs municipalités du Québec ont empruntées grâce au soutien gouvernemental. Je suis très enthousiaste de constater cette volonté collective aux quatre coins du Québec, et je félicite la Ville de L'Île-Perrot d'avoir posé un geste à la fois positif pour l'environnement et porteur d'espoir pour les générations à venir. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis très heureuse que notre gouvernement appuie financièrement la Ville de L'Île-Perrot afin qu'elle offre la collecte résidentielle des matières organiques sur l'ensemble de son territoire. Ce projet est un autre bel exemple de l'engagement des gens d'ici à protéger l'environnement et à participer activement à la lutte contre les changements climatiques au Québec. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est un défi que nous devons relever tous ensemble pour notre bien et celui des générations futures. Je remercie la Ville de L'Île-Perrot pour sa volonté de réduire son empreinte écologique, tout en offrant des services de proximité et de qualité à sa communauté. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants :

Selon le plus récent bilan de RECYC-QUÉBEC, les matières organiques constituent environ 45 % des 6,2 millions de tonnes de matières résiduelles éliminées chaque année au Québec. Le secteur des matières résiduelles représente aussi le cinquième émetteur de gaz à effet de serre en importance au Québec, avec l'émission d'environ 4,49 millions de tonnes en équivalent CO 2 par année.

par année. Afin de détourner de l'élimination la matière organique produite par la population québécoise, le gouvernement du Québec a lancé la SVMO en juillet 2020, dont l'objectif est de valoriser au moins 70 % de cette matière d'ici 2030. Une enveloppe de 1,2 milliard de dollars lui est accordée.

Le PTMOBC, qui est terminé depuis le 31 décembre 2023, soutient financièrement le milieu municipal, les communautés autochtones ainsi que le secteur privé dans la mise en place et l'agrandissement d'infrastructures de traitement (volet 1) ou l'acquisition d'équipements de collecte (volet 2) permettant de valoriser la matière organique par compostage ou par biométhanisation.

En date du 11 mars 2024, le volet 1 du PTMOBC a soutenu 32 projets représentant une contribution du Ministère de 317,5 millions de dollars, alors que le volet 2 a appuyé financièrement 69 projets, totalisant une contribution ministérielle de près de 11,5 millions de dollars. D'autres projets jugés admissibles au programme sont en cours d'analyse.

