Québec accorde 750 000 $ pour soutenir 8 projets visant à améliorer la découvrabilité des contenus culturels francophones

QUÉBEC, le 7 juill. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce un soutien financier total de 750 000 $ pour 8 projets visant à mettre en place des solutions pour augmenter le rayonnement des contenus culturels francophones dans l'espace numérique. Cette somme appuiera également des projets de recherche et de développement pour améliorer et perfectionner les connaissances du milieu culturel sur le sujet de la découvrabilité. Rappelons que la découvrabilité d'un contenu se réfère à sa disponibilité en ligne et à sa capacité à être repéré parmi un vaste ensemble d'autres contenus, en particulier par une personne qui n'en faisait pas précisément la recherche.

Ce soutien est accordé dans le cadre de l'appel de projets Découvrabilité des contenus culturels francophones, lancé conjointement en avril 2022 par le ministère de la Culture et des Communications et le ministère de la Culture de France. Un comité d'évaluation franco-québécois a analysé les projets provenant de collaborations entre des demandeurs du Québec et de la France.

Cet appel de projets découle de la stratégie commune issue de la Mission franco-québécoise sur la découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones, lancée en novembre 2020. Cette mission a permis l'adoption, par les 2 ministères, d'une stratégie commune visant à soutenir la formation et accompagner le milieu culturel; à accentuer la mise à disposition et la promotion des contenus francophones en ligne; à mieux comprendre l'environnement qui conditionne la découvrabilité; et à transformer les politiques publiques.

Le ministère de la Culture de France soutient, pour sa part, 16 projets pour plus de 2,6 M$, dont 3 projets sont financés en collaboration avec le Québec.

Citation

« Je suis heureux de constater que la collaboration avec le ministère de la Culture de France dans le cadre de la Mission franco-québécoise sur la découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones mène à des initiatives concrètes au Québec et en France par le biais de cet appel de projet commun. Les 8 projets soutenus par le gouvernement du Québec permettront à un public toujours plus grand de découvrir et d'accéder plus facilement aux contenus culturels québécois sur le Web. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Les subventions octroyées aux 8 organismes vont de 50 000 $ à 100 000 $ par projet d'une durée de 1 an.

L'appel de projets s'adresse aux demandeurs spécialisés dans les domaines d'intervention du ministère de la Culture et des Communications, du Conseil des arts et des lettres du Québec ou de la Société de développement des entreprises culturelles.

Annexe

Projets soutenus

Organisme Région Nom du projet Somme Université du Québec à Montréal : Faculté de communication Montréal Découvrir autrement! 100 000 $ Synapse C Montréal Programme accompagnement - développement de stratégie, données et ciblage publics pour découvrabilité 99 000 $ Association québécoise des marionnettistes Montréal Parcours croisés des arts de la marionnette 100 000 $ De Marque inc. Capitale-Nationale Indicateurs de découvrabilité du livre intégrés à des outils d'intelligence d'affaires 78 000 $ h264 (9382-7004 Québec inc.) Montréal Déploiement international de la solution Hercules lors de la 13e édition de MyFrenchFilmFestival 100 000 $ Université du Québec à Montréal : LATICCE Montréal Percer la chambre d'écho de la recommandation pour stimuler la découvrabilité et l'exportation des enregistrements sonores : analyse de la relation entre les métadonnées d'enrichissement et l'écoute globalisée en streaming 75 000 $ Université du Québec à Chicoutimi : Département des sciences humaines et sociales Saguenay-Lac-Saint-Jean Recommandations algorithmiques et découvrabilité des contenus francophones sur les plateformes musicale 99 000 $ Festival Transistor Outaouais Découvrabilité des contenus de balados de Transistor Média 99 000 $

