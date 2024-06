Québec accorde 500 000 $ à la Ville de L'Épiphanie pour des travaux correctifs au barrage de la rivière de l'Achigan

L'ÉPIPHANIE, QC, le 3 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une subvention de 500 000 $ à la Ville de L'Épiphanie, située dans la MRC de L'Assomption, dans le cadre du Programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux (PAFMAN), pour la réalisation de travaux correctifs au barrage situé sur la rivière de l'Achigan. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le premier ministre du Québec et député de L'Assomption, M. François Legault.

La Ville de L'Épiphanie a reçu cette aide financière dans le cadre du volet 2 du PAFMAN, qui permet le remboursement d'une partie des dépenses engagées pour la réalisation de travaux correctifs qui ont été recommandés, à la suite d'une étude d'évaluation de la sécurité, conformément aux obligations fixées par la Loi sur la sécurité des barrages.

Soulignons que le volet 1 du PAFMAN vise plutôt la réalisation d'une étude d'évaluation de la sécurité d'un barrage municipal, conformément aux obligations fixées par la Loi sur la sécurité des barrages. La Ville a d'ailleurs bénéficié d'une subvention de 21 411 $ en 2023 pour la réalisation d'une étude d'évaluation de la sécurité de ce barrage.

Citations :

« Les barrages municipaux jouent un rôle essentiel pour la qualité de notre eau. De plus, notre sécurité dépend de leur bon entretien. En tant que premier ministre du Québec et député de L'Assomption, je suis heureux que la Ville de L'Épiphanie reçoive une subvention de 500 000 $ pour assurer la sécurité de sa population et l'entretien de ses infrastructures. C'est un investissement nécessaire pour la qualité de vie des citoyens. »

François Legault, premier ministre du Québec et député de L'Assomption

« Les barrages sont des structures aux fonctions multiples. Ils peuvent contribuer notamment à la production d'énergie ou au maintien d'un niveau d'eau adéquat pour la villégiature, la conservation de la faune ou l'alimentation en eau potable. Il importe donc qu'ils soient conformes aux exigences de la Loi sur la sécurité des barrages. C'est pourquoi notre gouvernement est heureux de soutenir financièrement les municipalités admissibles qui ont une telle infrastructure à leur charge, comme c'est le cas de L'Épiphanie. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Le PAFMAN prévoit le soutien des municipalités québécoises de 50 000 habitants ou moins dans la mise aux normes de leurs barrages à forte contenance. Lancé en janvier 2019 et reconduit jusqu'au 31 mars 2026, il a permis d'octroyer plus de 7,8 millions de dollars en aide financière pour 60 barrages dans 48 municipalités en date du 31 mars 2024.

reconduit jusqu'au 31 mars 2026, il a permis d'octroyer plus de 7,8 millions de dollars en aide financière pour 60 barrages dans 48 municipalités en date du 31 mars 2024. Construit en 1916, le barrage situé sur la rivière de l'Achigan est d'une hauteur de 5,81 mètres et mesure 82 mètres d'une rive à l'autre. De forte contenance, il a une capacité de retenue de plus de 158 000 mètres cubes.

