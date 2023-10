Québec accorde 5,5 M$ à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine pour l'amélioration et l'agrandissement de ses installations de traitement de la matière organique

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une subvention maximale de 5 500 000 $ à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine pour son projet d'amélioration et d'agrandissement de ses installations de traitement de la matière organique. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Ce soutien financier permettra de réaliser plusieurs modifications nécessaires au centre de compostage déjà en opération, dont une mise aux normes des installations actuelles et un agrandissement du site. Ces améliorations permettront de mieux gérer les résidus organiques triés à la source, d'optimiser les opérations de traitement et de recyclage de ces matières, tout en stimulant la chaîne de récupération pour en optimiser la qualité à l'ensemble des étapes. On estime à 4 278 tonnes la quantité de matières organiques provenant de l'ensemble des citoyens, des industries, des commerces et des institutions (ICI) qui seront traitées annuellement, y compris les résidus marins provenant de l'industrie de la pêche et les boues de fosses septiques.

La subvention est accordée en vertu du premier volet du Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC), qui découle de la Stratégie de valorisation de la matière organique (SVMO). La réalisation de ce projet s'inscrit dans la mesure du Plan pour une économie verte 2030 consistant à éviter les émissions de méthane issues de la gestion de la matière organique.

Citations :

« La collecte des matières organiques est une façon simple pour la population, l'industrie, les entreprises et les autres organisations du Québec de diminuer leur empreinte environnementale. On le sait, la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à l'enfouissement est une manière efficace de lutter contre les changements climatiques. Notre gouvernement est donc très fier d'appuyer l'amélioration et l'agrandissement du centre de compostage de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, ce qui permettra de mieux desservir l'ensemble de ses habitants, tout en contribuant à faire du Québec une société plus verte et prospère. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Cette initiative est une excellente nouvelle pour les Îles-de-la-Madeleine, car la gestion des matières résiduelles, notamment les matières organiques, représente une partie importante du budget annuel de la Municipalité. Le traitement efficace de ces matières est complexe en contexte insulaire, car elle doit être entièrement autonome, contrairement à d'autres municipalités qui peuvent bénéficier du soutien de communautés voisines et de certaines filières privées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Îles sont des pionnières du compostage au Québec. Je suis donc ravie que notre gouvernement appuie financièrement l'optimisation du centre de compostage madelinot. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Selon le plus récent bilan de RECYC-QUÉBEC, les matières organiques constituent environ 45 % des 6,2 millions de tonnes de matières résiduelles éliminées chaque année au Québec. Le secteur des matières résiduelles représente aussi le cinquième émetteur de gaz à effet de serre en importance dans la province, avec l'émission d'environ 4,49 millions de tonnes en équivalent CO 2 par année.

par année. Afin de détourner de l'élimination la matière organique produite par la population québécoise, le gouvernement du Québec a lancé la SVMO en juillet 2020, dont l'objectif est de valoriser au moins 70 % de cette matière d'ici 2030. Une enveloppe de 1,2 G$ lui est accordée.

La SVMO permet notamment de bonifier le PTMOBC qui, avec un budget total de 569 M$, soutient financièrement le milieu municipal et le secteur privé dans l'installation d'infrastructures permettant de traiter la matière organique au moyen du compostage ou de la biométhanisation.

Depuis avril 2022, le PTMOBC est scindé en deux volets. Le volet 1 consiste en la mise en place ou en l'agrandissement d'installations de traitement de la matière organique, alors que le volet 2, qui bénéficie d'une enveloppe de 15 M$, permet l'acquisition d'équipements de collecte des matières organiques résidentielles par des demandeurs municipaux et autochtones.

En date du 11 septembre 2023, le volet 1 du PTMOBC avait soutenu 31 projets de biométhanisation et de compostage avec une contribution de 313,5 M$. Pour ce qui est du volet 2, soit l'acquisition d'équipements de collecte résidentielle, 37 projets avaient été financés, représentant une contribution du Ministère de près de 6,3 M$.

