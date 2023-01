Québec accorde 3 M$ à l'entreprise Ressources Géoméga inc. dans le cadre du programme Technoclimat

QUÉBEC, le 27 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce l'octroi d'une aide financière de 3 M$ à l'entreprise Ressources Géoméga inc., dans le cadre du programme Technoclimat, pour la construction d'une usine de démonstration d'un nouveau procédé de recyclage des terres rares provenant d'aimants permanents. Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Ressources Géoméga inc. développe des technologies propres et innovantes pour l'extraction et la séparation des éléments des terres rares et d'autres métaux critiques essentiels. L'entreprise concentre principalement ses activités sur sa technologie exclusive, peu coûteuse et respectueuse de l'environnement visant le recyclage des déchets liés à la production d'aimants et la mise en fin de vie, de manière rentable et sécuritaires, des aimants. Plusieurs applications peuvent être associées à cette technologie axée sur une saine gestion de la ressource, notamment celles associées à la transition énergétique, comme des moteurs pour les véhicules électriques, des générateurs électriques pour les éoliennes et les déclencheurs de tête magnétique des disques durs.

La subvention gouvernementale permettra à l'entreprise de construire à Saint-Bruno-de-Montarville une usine ayant une capacité de production de 150 tonnes métriques d'oxydes de terres rares par année. Cette installation sera utilisée non seulement pour démontrer la performance du procédé de recyclage avec différents types de matières premières, mais également la rentabilité et la faible empreinte carbone du procédé de production de terres rares à partir d'aimants recyclés.

« Cet investissement de notre gouvernement contribuera à ce que Ressources Géoméga se dote de la première usine de recyclage des terres rares au procédé durable et propre en Amérique du Nord. Elle pourra ainsi répondre à la demande grandissante pour les matières premières nécessaires à la transition énergétique, notamment pour les véhicules électriques et les sources d'énergies renouvelables. Je salue l'innovation des instigateurs de cette technologie, qui permet d'assurer un approvisionnement durable en oxydes de terres rares, d'encourager l'économie circulaire et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Une avenue très prometteuse pour le Québec, qui est résolument engagé dans le développement d'une énergie verte. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Nous nous sommes donné un objectif ambitieux de décarboner le Québec d'ici 2050 et, pour y arriver, on doit allier environnement, économie et innovation. C'est exactement ce qui est réuni dans le projet de Ressources Géoméga inc., un projet novateur qui permet au Québec d'être un leader en transition énergétique. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je suis très heureuse qu'une entreprise d'ici, en Montérégie, démontre son savoir-faire en matière d'innovation technologique. Grâce à ce projet, Ressources Géoméga inc. pourrait devenir le premier producteur d'oxydes de terres rares à partir d'aimants recyclés en Amérique du Nord, une fierté pour la région ainsi que pour tout le Québec! »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants :

Ce projet de Ressources Géoméga inc. cadre directement dans le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques (MCS) 2020-2025, objectif 3.2 : encourager la mise en place d'une industrie du recyclage des MCS au Québec.





Financé par le Fonds d'électrification et de changements climatiques, par le Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques et par la quote-part des distributeurs d'énergie, le programme Technoclimat soutient financièrement des projets de démonstration technologique au Québec en matière d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), soit pour le développement d'une innovation précommerciale, soit pour la mise à l'essai d'une technologie qui n'est pas encore disponible sur le marché québécois.





Le programme Technoclimat s'inscrit dans la mesure 96 du Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec (mise à niveau 2026) et dans la mesure 2.3.1 du plan de mise en œuvre 2022-2027 du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030), qui visent respectivement à poursuivre et adapter le soutien gouvernemental en fonction des besoins en innovation énergétique, et à appuyer l'émergence de solutions de réduction des émissions de GES.





Depuis 2013, 91 projets ont bénéficié d'une aide financière du programme Technoclimat, totalisant à ce jour des subventions accordées de 167 M$.

