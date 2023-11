Québec accorde 150 000 $ à la Ville de Rouyn-Noranda pour la conservation et la mise en valeur de deux réserves de biodiversité

ROUYN-NORANDA, QC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Une subvention de 150 000 $ est octroyée à la Ville de Rouyn-Noranda afin d'appuyer la conservation et la mise en valeur des réserves de biodiversité Opasatica et des Lacs-Vaudray-et-Joannès, toutes deux situées sur son territoire. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Concrètement, ce financement prévu sur trois ans permettra :

De soutenir les travaux des comités de conservation mis en place par la Ville, en collaboration avec les acteurs concernés, en vue d'identifier les enjeux de conservation et d'harmoniser les usages sur le territoire des deux réserves de biodiversité;

D'appuyer la mise en œuvre des plans d'action de ces deux réserves de biodiversité, dont les actions prioritaires visent à acquérir des connaissances sur des enjeux précis ou à favoriser la transmission des savoirs aux personnes qui visitent les réserves de biodiversité;

De promouvoir le rôle des aires protégées sur le territoire rouynorandien et l'importance d'impliquer les acteurs locaux en vue d'atteindre les objectifs de conservation.

Le financement annoncé aujourd'hui, qui provient des sommes prévues pour le Plan Nature 2030, se décline comme suit : un montant de 70 000 $ pour l'exercice financier 2023-2024 et un montant de 40 000 $ par an pour les années financières 2024-2025 et 2025-2026.

Citations :

« Le gouvernement du Québec est fier de renouveler son appui financier à la Ville de Rouyn-Noranda afin de soutenir la conservation et la mise en valeur de deux réserves de biodiversité situées sur son territoire, soit Opasatica et des Lacs-Vaudray-et-Joannès. Ce financement permettra de renforcer la collaboration entre tous les acteurs locaux concernés, en plus de bonifier les actions visant à assurer le maintien de l'intégrité écologique de ces deux aires protégées d'une riche biodiversité. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis très heureux que notre gouvernement appuie financièrement la conservation et la mise en valeur des réserves de biodiversité Opasatica et des Lacs-Vaudray-et-Joannès. Ce sont des milieux naturels d'une valeur inestimable pour la région. Je remercie la Ville de Rouyn-Noranda ainsi que tous les acteurs qui sont engagés dans la préservation de notre patrimoine naturel, en plus de contribuer à l'atteinte des objectifs du Québec en matière de conservation de la biodiversité sur notre territoire. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

