QUÉBEC, le 3 août 2023 /CNW/ - Une subvention maximale de 1 461 550 $ est octroyée à la Nation naskapie de Kawawachikamach, sise près de la municipalité de Schefferville sur la Côte-Nord, afin qu'elle poursuive sa contribution à la protection de la faune. Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, ainsi que le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Concrètement, ce financement prévu sur trois ans permettra de maintenir le service d'assistants de la faune mis en place notamment dans le cadre de l'Entente de partenariat sur le développement économique et communautaire entre les Naskapis et le Québec, qui vise à renforcer les collaborations entre la Nation naskapie et le gouvernement du Québec, notamment en matière de protection de la faune.

Depuis 2018, deux ententes ont été signées avec la Nation naskapie afin de soutenir la formation, le recrutement et le maintien des services d'assistants à la protection de la faune. Un montant de 1 326 500 $ a d'abord été accordé pour l'embauche de quatre assistants à la protection de la faune naskapis de 2018 à 2021, et pour l'achat de l'équipement nécessaire à la réalisation de leur mandat. Un montant de 400 000 $ a ensuite été accordé pour l'exercice financier 2021-2022 pour le maintien en poste de trois assistants et d'un auxiliaire à la protection de la faune naskapis, et pour couvrir d'autres dépenses nécessaires à la réalisation de leur mandat.

Citations :

« Les nations autochtones, comme les Naskapis, sont des alliées naturelles de la faune, et elles contribuent au développement et à la vitalité de plusieurs régions, dont la Côte-Nord et le Nord-du-Québec. Notre gouvernement est fier de renouveler ce partenariat avec la Nation naskapie de Kawawachikamach, qui joue un rôle clé en matière de protection de la faune, notamment pour la surveillance des activités de chasse, de pêche et de piégeage sur le territoire. Il s'agit d'un mandat essentiel pour préserver la richesse du patrimoine faunique québécois! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Cette annonce est une excellente nouvelle pour la Nation naskapie de Kawawachikamach, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec, mais aussi pour l'ensemble du Québec. Nous gagnons à miser sur le leadership, les connaissances et le savoir ancestral des communautés autochtones touchant, entre autres, les questions fauniques. Cette subvention représente l'esprit de coopération et de respect mutuel qui est à la base de ce partenariat entre le gouvernement du Québec et les Naskapis. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Les Naskapis vivent en harmonie avec la nature et la faune depuis des siècles; la survie de notre peuple en dépend. La nation Naskapie est très heureuse que les agents de la faune naskapis puissent continuer de collaborer avec le Québec afin de surveiller le territoire et les animaux qui y vivent. Il s'agit également d'une occasion de joindre nos ancêtres et Nuchimiyuschiiy, notre territoire traditionnel. »

Theresa Chemaganish, cheffe de la Nation naskapie de Kawawachikamach

Fait saillant :

La subvention, qui s'échelonne sur les trois prochaines années financières, est répartie comme suit : 421 300 $ pour 2022-2023, 516 000 $ pour 2023- 2024 et 524 000 $ pour 2024-2025.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur l'Entente de partenariat sur le développement économique et communautaire entre les Naskapis et le Québec.

Sources : Mélina Jalbert Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides Tél. : 418 803-2351 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Tél. : 418 521-3991 Magalie Lapointe Attachée de presse Cabinet du ministre responsable des Relations

avec les Premières Nations et les Inuit Tél. : 450 502-6873



SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs