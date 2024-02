Que pense la population canadienne de l'amour, de l'intimité et de la monogamie? Des résultats d'une enquête codirigée par deux professeurs de l'UQAM dévoilés

MONTRÉAL, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Au Canada, les idées, les valeurs et les attentes au sujet des relations intimes divergent. Quels sont réellement les idéaux dominants? Plus de 3000 personnes âgées de 18 ans et plus ont répondu à l'appel du projet Mapping Contemporary Love and Intimacy Ideals in Canada - Cartographier les idéaux amoureux et intimes au Canada ( MACLIC ) mené à l'Université du Québec à Montréal ( UQAM ) par les professeurs Chiara Piazzesi et Martin Blais de la Faculté des sciences humaines. Résultats : les chercheurs ont pu établir cinq profils d'attitude en regard des valeurs, des attentes et des idéaux par rapport à l'intimité et à l'amour.

« Les cinq profils se situent sur un spectre allant d'un pôle très romantique à un pôle très moderne. D'un côté, nous avons les personnes qui ont une vision très traditionnelle de l'amour et de la sexualité (14,8 % de l'échantillon), c'est-à-dire qu'elles prônent la monogamie, l'exclusivité. Elles conçoivent le vrai amour comme existant uniquement entre deux personnes destinées l'une à l'autre. À l'autre extrémité, les personnes qui entretiennent des idées très modernes (18,1 % de l'échantillon) rejettent à divers degrés les idéaux d'exclusivité romantique ou sexuelle, ainsi que l'idée que le véritable amour n'arrive qu'une fois, avec une seule personne, dans la vie de quelqu'un », affirme Chiara Piazzesi.

Les profils

Complètement romantique (14,8 %)

Les personnes complètement romantiques croient que le destin unit des partenaires faits l'un pour l'autre. Elles s'investissent dans des relations sexuelles et intimes exclusives et elles sont convaincues que le véritable amour peut surmonter tous les obstacles.

Raisonnablement romantique (44,6%)

Ce profil se compose de près de la moitié de l'échantillon. Adoptant une position quasi mitoyenne par rapport à tous les indicateurs, les personnes raisonnablement romantiques endossent tièdement les idées romantiques, tout en exprimant une vision légèrement négative des idées plus modernes (non-monogamie et sexe sans engagement).

Prudemment moderne (16,8 %)

Les personnes qui font partie de ce profil endossent l'idée que l'amour permet de surmonter tous les obstacles. Si elles rejettent la non-monogamie consensuelle, elle considère toutefois le sexe sans engagement comme acceptable. L'exclusivité affective reste, pour elles, une caractéristique importante d'une relation conjugale.

Généralement moderne (5.6 %)

Les personnes généralement modernes rejettent la croyance en l'unicité de l'amour, mais sont enclines à croire à l'idée que l'amour peut surmonter tous les obstacles. Si elles sont décidément en accord avec la non-monogamie consensuelle, elles rejettent le sexe sans engagement, considérant ainsi que la relation engagée reste le contexte idéal pour vivre la sexualité.

Complètement moderne (18,1 %)

Le profil « complètement moderne » rejette les idées romantiques en endossant clairement la non-monogamie consensuelle et la sexualité sans engagement.

Faits saillants sur la composition sociodémographique des profils

« Les idées sur l'amour et la sexualité se combinent de différentes manières dans la société canadienne. Ces combinaisons s'observent à des degrés variés dans différents groupes sociodémographiques », observe Martin Blais.

Les profils les plus modernes (« complètement moderne » et « généralement moderne ») comportent une proportion significativement plus élevée de personnes plus jeunes. Le profil « généralement moderne » est le plus jeune.

Dans les profils les plus modernes (« complètement moderne » et « généralement moderne ») se retrouvent davantage de personnes LGBTQ+.

Les profils plus modernes (« complètement moderne » et « généralement moderne ») présentent une proportion plus élevée de personnes en relation non-monogame, tandis que les personnes en relation monogame se retrouvent majoritairement dans les trois autres profils à tendance plus romantique et traditionnelle .

Les deux profils plus romantiques (« raisonnablement romantique » et « complètement romantique ») rassemblent davantage d'hommes, alors que le profil « prudemment moderne » regroupe plus de femmes.

Les personnes célibataires sans fréquentation se retrouvent principalement dans les profils « complètement romantique » et « prudemment moderne ».

Le projet MACLIC et son équipe

MACLIC est un projet de recherche financé pour 5 ans par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et basé à l'UQAM. L'objectif est de documenter et décrire les attitudes individuelles actuelles à l'égard de différentes conceptions de l'intimité, de même que les ententes et les logiques au sein des relations amoureuses dans la population canadienne. Ce projet de recherche fournit des données inédites sur des aspects de la vie quotidienne, telles les idées et les pratiques dans la sphère intime, qui jouent un rôle crucial dans notre bien-être personnel et collectif.

Ces résultats sont présentés conjointement par la nouvelle Chaire de recherche stratégique sur l'étude des relations intimes, conjugales et amoureuses (Chaire ERICA) et la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres.

Équipe de recherche

