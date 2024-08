QUB radio maintenant en direct au 99,5 FM : Mario Dumont prend la barre du matin

Isabelle Maréchal, Benoit Dutrizac, Sophie Durocher et Richard Martineau également en têtes d'affiche de la programmation

MONTRÉAL, le 12 août 2024 /CNW/ - QUB radio fera son entrée en direct sur les ondes du 99,5 FM, du lundi au vendredi de 6 h à 18 h, à compter du 26 août prochain. Déjà reconnue pour sa solide programmation d'émissions d'affaires publiques et ses animateurs chevronnés, QUB offrira cet automne une programmation renouvelée où Mario Dumont sera à la barre de l'émission matinale. Cette annonce survient à la suite d'une entente de diffusion de contenu entre Leclerc Communication et NumériQ, une entité de Québecor. Rappelons que les auditeurs pourront également continuer de suivre les émissions de QUB sur le web et à la télé, sur la chaîne spécialisée QUB.

Une programmation axée sur l'actualité, l'opinion et l'analyse

Fidèle à sa mission de réfléchir, débattre et échanger, QUB réunira encore une fois des animateurs et des chroniqueurs de renom qui ont largement fait leur place dans le paysage médiatique québécois au cours des dernières années. Dès 6 h, Mario Dumont accompagnera les auditeurs dans leur routine du matin, entouré d'une solide équipe de collaborateurs tels que Alexandre Dubé, Benoit Dutrizac, Antoine Robitaille et Isabelle Maréchal. Cette dernière fera également son grand retour à la barre de l'émission d'avant-midi dès 9 h, un créneau horaire qu'elle a dominé pendant plusieurs années sur la bande FM. L'émission du midi sera toujours pilotée de main de maître par Benoit Dutrizac, qui sera suivi en après-midi par Sophie Durocher à 14 h et Richard Martineau, qui assurera le retour à la maison à 15 h, avec notamment un segment où Mathieu Bock-Côté viendra commenter l'actualité. D'autres chroniqueurs chevronnés se joindront également aux différentes émissions de la programmation.

En soirée et le week-end

QUB poursuivra sa programmation habituelle les soirs et les fins de semaine, sur le web et à la télé. Les auditeurs continueront également d'avoir accès en tout temps aux émissions de QUB radio en format balado sur le web au qub.ca et sur l'application mobile QUB. D'ailleurs, le dernier rapport du mois de juin de Digital Triton confirme à nouveau la domination de QUB dans l'univers du balado d'affaires publiques, avec 18 des 30 balados de langue française les plus écoutés au Canada, loin devant ses concurrents de Radio-Canada et de Cogeco.

Citations

« Nous sommes fiers que Leclerc Communication ait choisi les émissions de QUB pour bonifier la programmation du 99,5 FM en semaine. Cela démontre que nous avons réussi à bâtir une programmation de qualité avec des animateurs de talent et des équipes de collaborateurs et de recherchistes qui font la différence. Après le web et la télé, nous sommes ainsi très heureux de pouvoir élargir la portée de QUB, en ajoutant des contenus qui viendront diversifier l'offre actuelle sur la bande FM », a déclaré Mathieu Turbide, vice-président, Contenus numériques de NumériQ et Québecor.

« Dans le monde hypercompétitif de la radio montréalaise, les bouleversements des derniers mois dans les radios parlées nous offrent une opportunité très intéressante de positionner sur la bande FM un nouveau contenu fort et de qualité. L'ajout d'une nouvelle alternative dans le marché arrive à point. Avec Mario Dumont dans la case matinale, Isabelle Maréchal et Benoît Dutrizac qui retrouvent les plages horaires qu'ils ont occupé pendant respectivement 13 ans et 9 ans à la radio de Montréal ainsi que Sophie Durocher et Richard Martineau en après-midi, on ne peut qu'aspirer au succès de ce nouveau modèle de collaboration que nous amenons », souligne Nicolas Leclerc, vice-président de Leclerc Communication.

« Je suis très heureux de retrouver les auditeurs de la bande FM cet automne, en plus de ceux qui suivent QUB sur le web et à la télé. C'est un réel privilège pour moi de commencer la journée en partageant avec les auditeurs les premières nouvelles, en présentant les premières entrevues et en restant connecté avec les Montréalais et les Québécois. Avec mon équipe solide de chroniqueurs, nous décortiquerons l'actualité et nous irons au fond des choses pour comprendre ou dénoncer les enjeux qui touchent notre société. C'est un rendez-vous à ne pas manquer! », a souligné Mario Dumont, animateur à QUB, LCN et TVA, en plus d'être chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec.

Grille horaire de QUB, dès le 26 août :

6 h à 9 h avec Mario Dumont

9 h à 11 h avec Isabelle Maréchal

11 h à 14 h avec Benoit Dutrizac

14 h à 15 h avec Sophie Durocher

15 h à 18 h avec Richard Martineau

À propos de QUB

Depuis 2018, QUB est un média multiplateforme dans le créneau de la radio parlée et du contenu d'affaires publiques. Quotidiennement, l'équipe d'animation commente l'actualité d'ici et d'ailleurs. QUB offre également plusieurs séries balados originales ainsi que des contenus sur demande. Il est possible de consommer le contenu de QUB sur la radio hertzienne au 99,5 FM Montréal, sur la radio numérique via l'application ou le site web qub.ca, en visuel en s'abonnant à la chaîne télé QUB, en balado sur tous les agrégateurs d'audio numérique ou en podcast vidéo sur la chaîne Youtube de QUB.

