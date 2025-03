QUATRIÈME ÉDITION DE LA SEMAINE DU MANUFACTURIER: CAP SUR LA RELÈVE MONTRÉALAISE

MONTRÉAL, le 25 mars 2025 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) a tenu aujourd'hui à Montréal la deuxième journée de sa quatrième édition de la Semaine du manufacturier, avec ses partenaires Bombardier et Énergie Valero. Sous le thème « Fabrique ton avenir », cette édition qui se tient du 24 au 27 mars 2025, présente à la relève les opportunités d'emploi du secteur manufacturier.

Ce sont 230 jeunes de secondaire 3 et 4, en provenance de 5 écoles de la région, qui ont effectué des visites des sites de Bombardier et Énergie Valero. Ces jeunes ont pu découvrir le fonctionnement ainsi que les défis opérationnels d'un site industriel et ses perspectives de développement. De plus, ces jeunes ont également assisté à des présentations de la part de l'École nationale d'aérotechnique (ENA), de l'École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal (EMEMM) et du Collège de Maisonneuve. Ils ont ainsi pu en apprendre davantage sur les programmes de formation liés aux métiers manufacturiers qu'offrent ces établissements.

Rappelons qu'au cours des prochaines années, c'est un mur de départs à la retraite auquel le secteur devra faire face. En 2024, 24,3 % des travailleurs du secteur manufacturier étaient âgés de 55 ans et plus, d'où l'intérêt de mettre en lumière auprès des jeunes les perspectives de carrière offertes par le secteur.

Le secteur manufacturier joue un rôle essentiel dans l'économie montréalaise, mais compte toujours 2390 emplois à combler, soit un taux de postes vacants de 2,3 %. La région offre donc de nombreuses opportunités de carrière pour les jeunes.

Notons enfin que la Semaine du manufacturier, organisée par MEQ, est possible grâce au soutien de plusieurs partenaires : ABB, Alstom, Bombardier, Demers Ambulances, Domtar, Énergie Valero, JTEK et Pratt & Whitney Canada, ainsi que le gouvernement du Québec. Leur engagement contribue directement à faire rayonner le secteur manufacturier et à préparer la relève qui façonnera son avenir.

« Alors que le secteur manufacturier traverse une période marquée par une pénurie de main-d'œuvre et un besoin urgent de relève, la Semaine du manufacturier prend tout son sens. Cet événement permet aux jeunes de découvrir un secteur en pleine transformation, où l'innovation et le savoir-faire québécois ouvrent la voie à des carrières stimulantes et bien rémunérées. Cette année, près de 600 élèves du secondaire pourront visiter des entreprises manufacturières dans quatre régions et découvriront des employeurs et des perspectives de carrières intéressantes. Le secteur manufacturier est un pilier pour l'économie du Québec et représente une clé essentielle pour atteindre les objectifs économiques ambitieux de nos gouvernements. »

Julie White, Présidente-directrice générale de MEQ.

« En tant que chef de file en aviation d'affaires, Bombardier est fière de s'associer à la Semaine du manufacturier. La formation d'une relève compétente et passionnée a toujours fait partie de nos priorités. Nos centaines de stages offerts chaque année peuvent d'ailleurs en témoigner. Nous encourageons toute initiative qui vise à stimuler l'intérêt des jeunes envers le secteur aéronautique. C'est un rôle fondamental pour un grand employeur comme Bombardier. »

Martin Tessier, vice-président, Ressources humaines de Bombardier.

« Énergie Valero offre des emplois stimulants et variés dans un milieu sécuritaire, où l'expertise de chacun est valorisée. En accueillant aujourd'hui les élèves des écoles secondaires Anjou et Lucien-Pagé à notre terminal de Montréal-Est, nous souhaitions inspirer notre relève et lui faire découvrir les nombreuses carrières offertes dans le secteur manufacturier, un secteur clé pour l'économie du Québec. »

Émilie St-Jean, Directrice Ressources humaines pipeline et terminaux, Énergie Valero.

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2023, il représente 12,8 % du PIB québécois ainsi que 85,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 214,8 milliards de dollars en 2023 et il emploie 503 600 personnes au Québec. Il y a 13 747 entreprises manufacturières au Québec.

