Quatrième appel de projets du Programme de coopération climatique internationale - Québec octroie près de 11 millions de dollars pour appuyer 15 projets de neuf pays francophones vulnérables aux changements climatiques

QUÉBEC, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde de l'aide financière totalisant près de 11 millions de dollars pour appuyer les 15 projets sélectionnés à l'issue du quatrième appel de projets du Programme de coopération climatique internationale (PCCI). Il réaffirme ainsi son engagement à soutenir les initiatives des pays francophones d'Afrique et des Antilles vulnérables aux changements climatiques. Ces projets seront réalisés dans neuf pays, soit le Bénin, le Burundi, la Guinée, Haïti, le Mali, le Maroc, le Sénégal, le Togo et la Tunisie.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, dans le cadre de l'événement Adaptation Futures. Avec ce programme, le Québec apporte une contribution directe à l'effort international visant à appuyer l'action climatique dans les pays vulnérables, en mettant à profit l'expertise d'ici pour renforcer les capacités des communautés locales, en particulier celles des femmes et des jeunes.

Concrètement, les projets soutenus dans le cadre de cet appel de projets permettront, entre autres, de favoriser l'adaptation du milieu agricole aux changements climatiques, de soutenir la transition vers les énergies vertes, d'accroître la résilience des populations face aux pénuries d'eau et de restaurer des écosystèmes sensibles aux bouleversements climatiques. Menés par des institutions de recherche, des établissements d'enseignement supérieur, des organismes à but non lucratif et des entreprises québécoises, en association avec des partenaires locaux, ces projets aideront les pays partenaires à s'adapter aux changements climatiques tout en leur permettant d'atteindre leurs objectifs de développement durable.

« L'urgence climatique implique que nous agissions tous pour accélérer la transition vers un monde plus résilient et plus sobre en carbone. La société québécoise est mobilisée plus que jamais afin de lutter efficacement contre les changements climatiques et notre rôle à l'international est reconnu mondialement. C'est pourquoi nous sommes fiers de notre Programme de coopération climatique internationale. Nous mettons à profit le savoir-faire québécois pour accompagner les pays et les communautés francophones qui en ont le plus besoin, tout en contribuant à l'atteinte des objectifs climatiques internationaux. Les 15 projets soutenus cette année témoignent, encore une fois, qu'ensemble on peut faire plus! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le Québec est un acteur engagé dans la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat et pour une plus grande solidarité climatique internationale. Les pays d'Afrique et des Antilles font face à des défis majeurs en matière de lutte contre les changements climatiques. Avec ce programme, le Québec les aide de façon concrète, en plus de faire rayonner l'expertise d'ici dans un esprit d'entraide bénéfique pour toutes et tous! »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Le PCCI est financé dans le cadre de la mesure 4.2.3.2 du plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030 par l'entremise du Fonds d'électrification et de changements climatiques.

Le programme est axé sur l'accompagnement, le partage des connaissances, la recherche et le transfert de technologies pour favoriser le renforcement des capacités. Il répond à des besoins concrets des communautés locales concernées et vise à mieux les outiller dans leur démarche de lutte contre les changements climatiques.

Les projets sont évalués par un comité relevant du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, en collaboration avec le ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Au total, 48 projets ont été déposés dans le cadre du quatrième appel de projets du programme.

Depuis son lancement en 2016, le PCCI a bénéficié d'un budget total de 27 millions de dollars qui a permis d'appuyer la mise en œuvre de 37 projets dans 12 pays francophones d'Afrique et des Antilles.

En 2019, le PCCI a figuré parmi les 15 lauréats des Prix de l'action climatique mondiale décernés par l'Organisation des Nations Unies.

l'action climatique mondiale décernés par l'Organisation des Nations Unies. Les détails du prochain appel de projets devraient être annoncés bientôt.

Programme de coopération climatique internationale, pour consulter la liste des projets retenus dans le cadre du quatrième appel de projets ou pour en savoir davantage sur le PCCI.

