Quatre régions contribuent de façon importante à la croissance économique du Québec en 2017

Hormis la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (- 3,1 %), toutes les régions du Québec connaissent une augmentation de leur PIB en 2017. En ce qui concerne la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, la baisse provient essentiellement de la fin de travaux reliés à de grands projets de construction.

Industries de services : toutes les régions contribuent à la hausse

Les industries de services augmentent leur niveau d'activité de 5,0 % dans l'ensemble du Québec en 2017. Toutes les régions contribuent à cette hausse. Certaines régions affichent des croissances légèrement plus élevées que celle de l'ensemble du Québec, dont la Mauricie (+ 5,5 %), les Laurentides (+ 5,3 %), Lanaudière (+ 5,2 %), l'Abitibi-Témiscamingue (+ 5,2 %), Montréal (+ 5,1 %) et la Montérégie (+ 5,1 %).

La hausse dans les industries de biens provient de certaines régions

En 2017, la production des industries de biens augmente également de 5,0 % pour l'ensemble du Québec. Plusieurs régions connaissent des augmentations notables, dont l'Outaouais (+ 13,8 %), la Chaudière-Appalaches (+ 11,1 %), le Nord-du-Québec (+ 8,7 %) et le Bas-Saint-Laurent (+ 6,3 %). Toutefois, des hausses plus modérées sont observées pour l'Estrie (+ 3,0 %) et la Côte-Nord (+ 2,3%), alors que la production baisse de 13,3 % pour la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Les RMR de Montréal et de Québec contribuent de façon importante à la croissance économique de la province

Avec une hausse de son PIB de 5,0 % en 2017, la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, qui compte pour 55,5 % du PIB, est un moteur important de la croissance économique du Québec. La RMR de Québec, qui est la deuxième en importance sur le plan économique (11,4 % du PIB), connaît une hausse de son PIB de 5,4 %.

