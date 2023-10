GATINEAU, QC, le 16 oct. 2023 /CNW/ - Les objectifs climatiques du Canada sont ambitieux et exigent une approche visant l'ensemble de la société. Dans le cadre de cet effort national, le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de travailler en étroite collaboration avec des experts comme ceux du Groupe consultatif pour la carboneutralité pour relever les défis posés par les changements climatiques. Leurs conseils appuient l'élaboration des plans et des politiques nécessaires pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé que quatre nouveaux membres s'ajoutent au groupe en question :

Louise Comeau (Ph. D.), Iris Communications, et conseillère principale de Re.Climate, pour un mandat de deux ans;

(Ph. D.), Iris Communications, et conseillère principale de Re.Climate, pour un mandat de deux ans; Anne de Bortoli (Ph. D.), responsable de la recherche sur la carboneutralité, Polytechnique Montréal, pour un mandat de trois ans;

(Ph. D.), responsable de la recherche sur la carboneutralité, Polytechnique Montréal, pour un mandat de trois ans; Robert Hornung , expert-conseil indépendant, pour un mandat de trois ans;

, expert-conseil indépendant, pour un mandat de trois ans; Shianne McKay , gestionnaire principale de projet, Centre autochtone de ressources environnementales, pour un mandat de deux ans.

Cette annonce fait suite à l'annonce de l'ajout de deux nouveaux membres en juillet 2023. Le Groupe consultatif est un groupe indépendant d'experts de partout au Canada qui possèdent un large éventail d'expériences et d'expertises. Son mandat consiste à formuler des conseils et à colliger des idées, des études et des analyses sur les moyens crédibles d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050 dans l'ensemble du Canada. Les membres dialoguent avec les gouvernements, y compris les titulaires de droits, les peuples autochtones, les jeunes, les entreprises, les groupes environnementaux et d'autres Canadiens intéressés.

Le Groupe consultatif a fourni des avis d'experts pour l'élaboration du Plan de réduction des émissions pour 2030 qui a été publié en 2022. Le Plan se veut une feuille de route dont l'objectif est d'aider le Canada à atteindre sa cible de réduction des émissions pour 2030 et de mettre en place les fondations requises pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Ses conseils opportuns sont communiqués dans le cadre de rapports annuels et d'autres observations au ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et ils sont également mis à la disposition du public.

Conformément à la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, le Groupe consultatif est chargé de soumettre des avis au ministre afin d'éclairer l'établissement de la prochaine cible du Canada pour 2035, qui doit être fixée au plus tard le 1er décembre 2024.

Le gouvernement du Canada est déterminé à atteindre ses objectifs de lutte contre les changements climatiques et a hâte de prendre connaissance du prochain avis du groupe alors que le travail collectif se poursuit en vue d'accroître l'action climatique.

« Les progrès du Canada dans la lutte contre les changements climatiques dépendent de l'innovation continue, de nouvelles idées et de conseils judicieux en matière de mise en œuvre, et nous espérons travailler avec le Groupe consultatif pendant de nombreuses années. Son travail peut orienter la conception des politiques et la prise de décisions du gouvernement. Ce n'est qu'en collaborant que nous pourrons bâtir un avenir plus propre, plus résilient et plus prospère. La détermination du Canada est guidée par les valeurs et les principes de diversité et d'inclusion, d'accessibilité et de transparence, incarnés par les membres exceptionnels du groupe. Nous continuerons d'être transparents et de rendre des comptes aux Canadiens pendant la mise en œuvre des mesures et du plan pour 2030. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Au nom du Groupe consultatif, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres. Leurs expériences et leurs expertises variées renforceront le rôle déterminant du groupe dans la prestation de conseils sur les moyens qui permettront au Canada de bâtir une société concurrentielle et carboneutre d'ici 2050. »

- Dan Wicklum, coprésident du Groupe consultatif pour la carboneutralité

La Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité a reçu la sanction royale le 29 juin 2021, établissant officiellement l'engagement du Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. La Loi assure la transparence et la responsabilisation du gouvernement tout au long de son cheminement vers l'atteinte de ses cibles. Elle exige également la participation du public et l'obtention d'avis indépendants afin d'orienter les efforts du gouvernement du Canada .

a reçu la sanction royale le 29 juin 2021, établissant officiellement l'engagement du à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. La assure la transparence et la responsabilisation du gouvernement tout au long de son cheminement vers l'atteinte de ses cibles. Elle exige également la participation du public et l'obtention d'avis indépendants afin d'orienter les efforts du gouvernement du . Conformément à la Loi , le gouvernement du Canada doit fixer une cible nationale de réduction des émissions pour 2035 au plus tard le 1 er décembre 2024.

, le gouvernement du doit fixer une cible nationale de réduction des émissions pour 2035 au plus tard le 1 décembre 2024. La Loi a constitué le Groupe consultatif pour la carboneutralité, dont la mission est de fournir au ministre de l'Environnement et du Changement climatique des conseils indépendants sur l'atteinte de la carboneutralité et de consulter les Canadiens afin d'obtenir leurs points de vue sur le respect de cet objectif.

a constitué le Groupe consultatif pour la carboneutralité, dont la mission est de fournir au ministre de l'Environnement et du Changement climatique des conseils indépendants sur l'atteinte de la carboneutralité et de consulter les Canadiens afin d'obtenir leurs points de vue sur le respect de cet objectif. Le gouverneur en conseil nomme les membres du groupe sur recommandation du ministre et fixe leur rémunération. Le Groupe consultatif est composé d'au plus quinze membres, lesquels sont nommés à temps partiel pour un mandat maximal de trois ans, avec possibilité de renouvellement.

consultatif est composé d'au plus quinze membres, lesquels sont nommés à temps partiel pour un mandat maximal de trois ans, avec possibilité de renouvellement. Le ministre a annoncé les premiers membres du Groupe consultatif le 25 février 2021. Les membres ont un bagage d'expériences différentes, notamment dans les transports, les technologies propres, l'agriculture, la conservation, l'électricité, les finances et les secteurs à but non lucratif.

