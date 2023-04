VANCOUVER, BC, le 15 avril 2023 /CNW/ - Cette année, l'Association canadienne des journalistes (ACJ) a décerné le prestigieux prix Charles Bury à quatre journalistes canadiens remarquables qui, par leur engagement envers leur métier, ont innové dans leurs efforts pour inspirer le changement dans la façon dont le journalisme canadien couvre les histoires autochtones.

Les quatre lauréats de l'année sont le journaliste mohawk chevronné Tahieròn:iohte Dan David, journaliste de longue date de la CBC, le journaliste anishinaabe Duncan McCue, Karyn Pugliese (alias Pabàmàdiz), membre de la Première nation algonquine de Pikwakanagan, en Ontario, et actuelle rédactrice en chef du Canada's National Observer, et Jody Porter, ancienne journaliste de la CBC basée à Thunder Bay, en Ontario. Le prix de Jody Porter a été décerné à titre posthume.

« Chacun de ces journalistes a été, à sa manière, un précurseur », a déclaré le président de l'ACJ, Brent Jolly, en remettant les prix plus tôt ce soir au Wall Centre, dans le centre-ville de Vancouver.

« Ce sont des visionnaires qui se sont démarqués par leur audace et qui ont montré que les relations fondées sur la compréhension mutuelle sont plus productives que celles fondées sur les préjugés. Ils ont construit des réseaux, réimaginé et déconstruit les approches coloniales de la narration journalistique, remis en question l'autorité, dénoncé le principe du deux poids deux mesures et les injustices systémiques et, ce qui est peut-être le plus important, créé un espace essentiel pour que d'autres puissent raconter des histoires sur les questions autochtones dans le but de créer une société plus juste et plus équitable. »

Ce prix, anciennement connu sous le nom de Prix du président, a été renommé en l'honneur du journaliste chevronné et membre de longue date du conseil d'administration de l'ACJ, Charles Bury, décédé en février 2014. Il récompense des individus et des groupes qui ont marqué le journalisme canadien par leur contribution exceptionnelle.

« Chacun des lauréats de cette année incarne, à sa manière, les valeurs et les engagements en faveur de changements systémiques, sociaux, politiques et culturels qui auraient dû être apportés depuis longtemps et qui ont trouvé un écho dans les appels à l'action lancés par la Commission de vérité et de réconciliation du Canada », poursuit M. Jolly.

« Mais alors que nous approchons à grands pas de la décennie qui a suivi ces appels à l'action, et que des générations de vérité ont été gravées dans notre conscience nationale, nous devons continuer à consacrer du temps et des ressources à la production d'un journalisme de qualité qui stimule la compréhension interculturelle et favorise le changement social. »

L'année dernière, le prix Charles Bury a été décerné à Sean Hern, un avocat basé à Victoria, en Colombie-Britannique. Celui-ci a accepté le prix au nom des nombreux avocats canadiens dévoués qui ont généreusement fourni des services juridiques bénévoles pour défendre les droits des journalistes de rendre compte de questions d'intérêt public importantes.

Parmi les autres lauréats du prix Charles Bury, citons les journalistes Jerome Turner, Jessie Winter et Amber Bracken, qui ont protégé le droit du public de savoir comment les événements se sont déroulés à Wet'suwet'en, la photojournaliste canadienne Zahra Kazemi et le journaliste du Journal de Montréal Michel Auger, aujourd'hui décédés, ainsi que la journaliste d'investigation de Radio-Canada Marie-Maude Denis. Les organisations qui ont reçu le prix Bury sont les suivantes : Le Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN), J-Source et le Collège Massey.

L'Association canadienne des journalistes est une organisation professionnelle qui compte plus de 1 300 membres à travers le Canada. Le rôle principal de l'ACJ est de fournir un développement professionnel de haute qualité à ses membres et de défendre l'intérêt public.

