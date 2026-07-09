Quatre finalistes pour l'œuvre permanente du nouveau MAC

MONTRÉAL, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC), en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications et la Société de la Place des Arts de Montréal, est très heureux d'annoncer les noms des artistes finalistes du concours national d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement lancé au printemps 2026 pour la création d'une œuvre permanente dans son nouveau Musée, au cœur du Quartier des spectacles de Montréal.

Rendu architectural du nouveau Musée d'art contemporain de Montréal (MAC). Crédit photo : Saucier+Perrotte et GLCRM Architectes

Parmi la trentaine de dossiers de candidatures admissibles reçus, le comité de sélection a retenu les artistes Ludovic Boney, Rafael Lozano-Hemmer, Sandra Volny ainsi que le collectif composé de Steve Bates, Alexandre Burton et Marc-Alexandre Reinhardt. Ces artistes se distinguent par la singularité, la diversité et la richesse de leur pratique en arts numériques et en art sonore, en parfaite adéquation avec la vision portée par cet appel.

Ce concours national s'inscrit dans le cadre de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du Québec. Il vise la création d'une œuvre permanente en arts numériques, plus précisément en art sonore, incluant ou non une composante visuelle (au choix de l'artiste), qui sera intégrée aux espaces publics du nouveau MAC à la suite de sa grande transformation architecturale. Cette commande met en lumière la richesse de l'art sonore et ouvre de nouvelles perspectives pour l'art public, en dépassant les approches matérielles et monumentales traditionnellement associées à ce type d'intégration.

Les finalistes élaboreront leurs propositions artistiques respectives, qui seront présentées aux membres du comité de sélection en octobre. L'identité de la ou des personnes lauréates sera dévoilée au cours de l'automne, et l'œuvre, installée pour l'ouverture du nouveau Musée en 2028.

CITATION

« Le MAC a toujours été un lieu où l'audace trouve toute sa place. Ces finalistes témoignent de la vitalité et de l'originalité de la création en arts numériques québécoise. Nous avons hâte de découvrir cet automne la voix unique et durable qui aura été imaginée et qui enrichira notre nouveau Musée. »

- Stéphan La Roche, directeur général, Musée d'art contemporain de Montréal

BIOGRAPHIES OFFICIELLES DES FINALISTES

Ludovic Boney

Ludovic Boney est originaire de Wendake (Québec). Il œuvre sur des projets d'art public d'envergure et présente son travail régulièrement en galerie ou dans les centres d'artistes. Plus récemment, sa recherche s'est tournée vers des sculptures sonores et immersives. En invitant le spectateur à participer à ses installations sculpturales, il crée des tableaux où le spectateur devient l'un des éléments composant la proposition. Sa pratique, naturellement formaliste, assume un discours et une appartenance à sa culture autochtone. Artiste multiculturel issu d'une culture hybride, il associe une tradition culturelle à une esthétique contemporaine et, de fait, participe activement à une conciliation de la culture canadienne-autochtone. Boney a récemment présenté ses créations au Musée des beaux-arts de Montréal ainsi qu'à Nuit Blanche Toronto. Parmi ses réalisations marquantes en art public, on compte In Equilibrium, installée à l'Anishnawbe Indigenous Hub de Toronto, Théâtralité contextuelle au nouveau HEC Montréal ainsi que la monumentale Cosmologie sans genèse au Musée national des beaux-arts du Québec ou l'œuvre numérique et sonore Ahchiouta'ah, actuellement présentée au Grand Théâtre de Québec. Ses œuvres figurent dans de nombreuses collections publiques et privées.

Rafael Lozano-Hemmer

Rafael Lozano-Hemmer, artiste canadien d'origine mexicaine, crée des plateformes de participation publique en utilisant, par exemple, des lumières robotisées, des fontaines numériques, une surveillance informatisée et des réseaux télématiques. Inspirées par la fantasmagorie, le carnaval et les animatroniques, ses œuvres interactives sont des anti-monuments permettant aux gens de s'auto-représenter. Premier artiste à représenter le Mexique à la Biennale de Venise en 2007, ses œuvres font partie de collections telles que le Musée d'art contemporain de Montréal, MoMA, le Guggenheim, la TATE, le Reina Sofía et le Hirshhorn. Parmi ses expositions récentes, soulignons Unstable Presence, Common Measures, Translation Island et Unfinished Garden, une grande exposition monographique au Museo de Arte Moderno, à Mexico.

Sandra Volny

Sandra Volny explore les dimensions sensibles de l'écoute comme vecteur de connaissance, de mémoire et de relation au monde. À la croisée de l'art, de la recherche scientifique et de l'enquête de terrain, son travail porte une attention particulière aux vibrations imperceptibles et aux milieux fragiles. Docteure en arts et sciences de l'art de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle s'intéresse à la survivance des espaces sonores et aux multiples façons dont le son persiste à travers la matière, les corps et les milieux. Son travail a été présenté dans plusieurs institutions et centres d'art, dont la Fondation PHI, la Fonderie Darling, le Musée d'art de Joliette et Ars Electronica (Linz), puis, plus récemment, au Centre Yvonne L. Bombardier et à l'Institut Goethe (Paris). Ses œuvres figurent dans des collections publiques et privées, dont celles du Musée d'art contemporain de Montréal, d'Hydro-Québec, de la Banque Desjardins, de la Ville de Laval et de Majudia. Entre 2019 et 2023, elle a été en résidence aux ateliers montréalais de la Fonderie Darling.

Steve Bates, Alexandre Burton et Marc-Alexandre Reinhardt (collectif)

Steve Bates

Steve Bates est un artiste et musicien établi à Montréal. Le son est à la base de sa pratique et se manifeste par la musique, la transmission, la vidéo, l'art sonore et l'installation. Il a exposé et performé au Canada, aux États-Unis, en Europe, au Chili et au Sénégal. Il distribue régulièrement son travail par le biais de son propre projet de musique et d'édition, The Dim Coast. Bates travaille sur le terrain, en ondes, dans des contextes muséaux, de galeries et de performances. Ces territoires changeants reflètent également les sujets dont traite sa pratique.

Alexandre Burton

Artiste et luthier numérique, Alexandre Burton explore la technologie afin d'en dévoiler une sensibilité propre. Sa démarche porte essentiellement sur la mise en relation de phénomènes sonores, visuels et somatiques, qu'il orchestre en dispositifs où la machine rejoint l'expérience sensible. Ses œuvres sont régulièrement présentées dans des manifestations internationales d'art numérique et de musique électronique. Membre fondateur de artificiel.org, il collabore par ailleurs avec de nombreuses entités artistiques et culturelles à titre d'architecte de processus génératifs sonores et visuels, ainsi que de conseiller en intégration technologique. Son travail conjugue rigueur technique et recherche formelle au service d'une poétique du numérique.

Marc-Alexandre Reinhardt

Comparatiste de formation, Marc A. Reinhardt développe une pratique au croisement de l'écriture, de l'installation et de la performance en utilisant principalement le son comme matériau poétique, spéculatif et sculptural. Il a présenté des œuvres au Québec, en Europe et en Amérique du Sud. Il vit à Gatineau, où il anime Le Clinique, une petite structure d'édition expérimentale. Il est présentement commissaire invité au centre DAÏMÔN et enseigne à l'École des Arts et des Cultures (ÉdAC).

FAITS SAILLANTS DU CONCOURS

La Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics favorise le contact des citoyennes et des citoyens avec l'art actuel et soutient le rayonnement des artistes québécois. Elle vise à faire découvrir l'art actuel sous toutes ses formes aux populations du Québec, à soutenir sa présence dans l'architecture et les espaces publics et à enrichir le cadre de vie des citoyens. Depuis 1961, elle a permis un essor de l'art public grâce à des œuvres intégrées aux bâtiments publics du Québec. Près de 4500 œuvres ont été intégrées à des bâtiments et à des sites publics dans 17 régions administratives.

L'appel à candidatures pour ce concours national lancé par le ministère de la Culture et des Communications conjointement avec le Musée d'art contemporain de Montréal et la Société de la Place des Arts de Montréal s'est déroulé du 11 mars au 27 avril 2026. Au terme de cet appel, 44 candidatures ont été reçues. Parmi celles-ci, 32 ont été jugées conformes et retenues. Le comité de sélection composé de représentant(e)s des trois instances organisatrices et de spécialistes des arts visuels a retenu quatre finalistes. Chaque finaliste recevra une somme forfaitaire de 12 000 $ (taxes incluses) pour l'élaboration de sa proposition. En octobre 2026, les artistes présenteront leur proposition respective devant les membres du comité de sélection, qui détermineront l'œuvre gagnante. L'identité de l'artiste lauréat ou lauréate sera dévoilée au cours de l'automne 2026. Le budget total alloué à la conception finale, à la réalisation et à l'installation de l'œuvre retenue est de 359 540 $ (taxes incluses).

L'œuvre sera intégrée dans un des espaces publics intérieurs du nouveau MAC.

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC)

Depuis plus de 60 ans, le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) assure la rencontre entre des artistes québécois et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Son siège social au cœur du Quartier des spectacles faisant l'objet d'une transformation architecturale majeure, le Musée est temporairement relocalisé à Place Ville Marie, autre lieu emblématique de la métropole.

Préparant activement l'ouverture du nouveau MAC à la Place des Arts, le Musée accueille actuellement les cohortes d'Habiter le MAC, un programme de soutien destiné aux artistes émergents de partout au Québec. Durant cette période de transition, le MAC continue de proposer des activités culturelles et éducatives, des ateliers, des conférences et des événements spéciaux ouverts au public. Pour en savoir plus : www.macm.org

SOURCE Musée d'art contemporain de Montréal

Pour toute demande de visuel, d'information ou d'entrevue : Aline Pinxteren, directrice communications, marketing et expérience visiteur au MAC, [email protected]