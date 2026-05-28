Habiter le MAC - Le nouveau programme de soutien à la relève artistique est déployé !

MONTRÉAL, le 28 mai 2026 /CNW/ - Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est heureux d'accueillir la toute première cohorte d'artistes émergentes de son programme Habiter le MAC à Place Ville Marie.

Dans le contexte de la préparation de son ouverture à la Place des Arts, le Musée ne présente plus d'expositions, consacrant plutôt son espace temporaire à ce programme de soutien à la relève artistique centré sur le développement des pratiques. Habiter le MAC offre aux artistes un environnement de recherche, d'expérimentation et d'accompagnement favorisant l'évolution de leur démarche.

De gauche à droite : Myriam Simard-Parent, Marly Fontaine, Sarah Toung ondo, François Morelli, Miri Chek, Po B. K. Lomami et Sierra Barber. Crédit: Richmond Lam, Musée d’art contemporain de Montréal. (Groupe CNW/Musée d'art contemporain de Montréal)

La première cohorte, composée de Sierra Barber, Miri Chek, Marly Fontaine, Po B. K. Lomami, Myriam Simard-Parent et Sarah Toung ondo, est accompagnée par l'artiste montréalais François Morelli à titre de mentor.

CITATIONS



« Avec Habiter le MAC, le Musée réaffirme son engagement envers la relève artistique en plaçant les artistes au cœur de ses activités, même en période de transformation. Ce programme permet de les accompagner, tout en créant des occasions de rencontres significatives avec le public. »

Stéphan La Roche, directeur général du Musée d'art contemporain de Montréal

« Habiter le MAC s'inscrit dans une volonté de rendre visibles les processus de création et de rapprocher les publics des artistes. En ouvrant ses espaces de travail, le programme permet d'entrer au cœur des démarches en cours et de partager une réflexion vivante sur la création contemporaine. »

Yaël Filipovic, directrice de l'éducation et de l'engagement au Musée d'art contemporain de Montréal

ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LE PROGRAMME



Le public est invité à découvrir les artistes et leurs démarches respectives à travers une programmation déployée jusqu'au 14 décembre 2026.

Visites-rencontres

Lors de ces rencontres privilégiées, le public pourra échanger directement avec les artistes de la cohorte et leur mentor. Détails et réservations .

Vendredi 10 juin 2026 à 17 h 30 : visite-rencontre avec François Morelli

Mercredi 22 juillet 2026 à 17 h 30 : visite-rencontre avec Marly Fontaine

Mercredi 19 août 2026 à 17 h 30 : visite-rencontre avec Po B. K. Lomami

Mercredi 9 septembre 2026 à 17 h 30 : visite-rencontre avec Sarah Toung ondo

Mercredi 14 octobre 2026 à 17 h 30 : visite-rencontre avec Myriam Simard-Parent

Mercredi 11 novembre 2026 à 17 h 30 : visite-rencontre avec Miri Chek

Mercredi 2 décembre 2026 à 17 h 30 : visite-rencontre avec Sierra Barber

Ateliers de création

Moments créatifs : des ateliers pour adultes utilisant différents médiums et techniques en dialogue avec la pratique des artistes de la cohorte, en présence de chacune d'entre elles.

Les 19 septembre, 3, 17 et 31 octobre, 14 et 28 novembre 2026, de 13 h 30 à 16 h - Détails et réservations à venir ici.

: des ateliers pour adultes utilisant différents médiums et techniques en dialogue avec la pratique des artistes de la cohorte, en présence de chacune d'entre elles. Les 19 septembre, 3, 17 et 31 octobre, 14 et 28 novembre 2026, de 13 h 30 à 16 h - Détails et réservations à venir ici. MAC en famille : des ateliers pour petits et grands explorant là aussi différents médiums et techniques, chacun animé par une artiste en résidence différente qui y présentera et partagera sa pratique.

Les samedis 26 septembre (Journées de la culture), 10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre, 12 décembre 2026, de 10 h à midi et de 13 h à 15 h - Détails et réservations à venir i ci .

Portes ouvertes

Au terme de leur résidence, les artistes d'Habiter le MAC ouvriront leurs espaces de travail au public, qui pourra échanger directement avec elles et découvrir les pistes explorées au fil des mois. Cette occasion rare de voir ce que huit mois de création auront fait émerger marquera aussi la conclusion de la première cohorte, qui prendra fin le 14 décembre 2026.

Les 5 et 6 décembre 2026, de 11 h à 18 h - Détails à venir ici.

Ateliers pour groupes

Dans le cadre du programme, des groupes scolaires et communautaires seront également accueillis du 28 septembre au 11 décembre 2026 pour des ateliers de création Tandem en présence de chacune des artistes.

À DÉCOUVRIR AUSSI

Le MAC propose en parallèle une programmation riche et variée, tant dans son espace de Place Ville Marie que hors les murs. Murales, conférences, visites-rencontres, activités d'initiation à l'art contemporain et ateliers de création sont offerts au public dès à présent et tout au long de l'été. Informations détaillées dans ce communiqué de presse.

Remerciements

Le MAC remercie le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) pour son soutien financier déterminant, versé directement aux artistes d'Habiter le MAC dans le cadre d'un partenariat durable en soutien à la vitalité de la création québécoise.

Ce programme est aussi rendu possible grâce au généreux appui des Printemps du MAC.

Informations pratiques

Le MAC est situé temporairement à Place Ville Marie, au coin des rues Mansfield et Cathcart. L'entrée principale du Musée se trouve dans la Galerie PVM (accès par la rue Mansfield). Renseignements utiles concernant les accès pour personnes à mobilité réduite et les services accessibles ici.

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC)

Depuis plus de 60 ans, le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) assure la rencontre entre des artistes québécois et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Son siège social au cœur du Quartier des spectacles faisant l'objet d'une transformation architecturale majeure, le Musée est temporairement relocalisé à Place Ville Marie, autre lieu emblématique de la métropole.

Préparant activement l'ouverture du nouveau MAC à la Place des Arts, le Musée ne présente plus d'expositions dans cet espace temporaire, y accueillant plutôt les cohortes d'Habiter le MAC, un programme de soutien destiné aux artistes émergents de partout au Québec. Durant cette période de transition, le MAC continue de proposer des activités culturelles et éducatives, des ateliers, des conférences et des événements spéciaux ouverts au public. Pour en savoir plus : www.macm.org.

SOURCE Musée d'art contemporain de Montréal

Pour toute demande de visuel, d'information ou d'entrevue: Mara Vezeau pour le MAC, 514 260 2974, [email protected]