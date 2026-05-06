Quartier apprenant : l'UQAM, BAnQ et la SDC Quartier latin se réjouissent de l'appui de la Ville de Montréal à leur démarche auprès de l'UNESCO

MONTRÉAL, le 6 mai 2026 /CNW/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM), Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et la Société de développement du Quartier latin (SDC) se réjouissent de l'appui de la Ville de Montréal à leur démarche conjointe visant à obtenir auprès de l'UNESCO le statut officiel de quartier apprenant pour le Quartier latin. Celui-ci deviendrait ainsi le premier quartier au monde à recevoir une telle reconnaissance.

Le 14 avril dernier, lors de la séance du conseil d'arrondissement de Ville-Marie, la Ville de Montréal a adopté à l'unanimité la Déclaration soutenant la démarche de quartier apprenant, inspirée du Réseau mondial UNESCO des villes apprenantes, dans le Quartier latin. Andréanne Moreau, élue responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au comité exécutif de la Ville de Montréal, était d'ailleurs présente aujourd'hui à l'UQAM à l'occasion de la 2ᵉ édition du Grand Rendez-vous du Quartier latin, réunissant des participantes et participants des milieux de l'éducation, de la culture, du communautaire et des affaires.

« La Ville de Montréal est fière d'appuyer cette démarche auprès de l'UNESCO afin de faire rayonner la métropole. Montréal est déjà reconnue comme Ville créative de design de l'UNESCO et possède un écosystème riche composé d'universités, d'écoles, de bibliothèques et d'institutions culturelles qui contribuent activement au développement des connaissances et à sa vitalité », affirme Andréanne Moreau, élue responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Inspiré par le concept de « ville apprenante » de l'UNESCO, le projet ambitieux et multidimensionnel s'inscrit dans les efforts de relance du Quartier latin menés par l'UQAM en collaboration avec plusieurs partenaires.

« Je remercie chaleureusement la Ville de Montréal de nous offrir un appui significatif pour cette initiative, qui est également soutenue par la Commission canadienne pour l'UNESCO, se réjouit la vice-rectrice associée à la Relance du Quartier latin, Priscilla Ananian. Cette importante démarche contribuera à favoriser le maillage entre les connaissances scientifiques, la culture et les savoirs citoyens, tout en incarnant pleinement les valeurs de notre université, soit l'accessibilité, l'engagement, l'audace et l'ouverture. »

En misant sur la collaboration entre les grandes institutions, les organismes communautaires, les lieux culturels et les commerces qui habitent ce quartier historique, la démarche permettra de le reconnaître comme espace d'apprentissage dynamique, inclusif et innovant.

« C'est enthousiasmant de sentir le soutien de la Ville de Montréal dans nos efforts et dans l'approche innovante que nous portons depuis deux ans pour dynamiser le Quartier latin, déclare Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ. En misant sur une approche intersectorielle concrète, alliant culture, savoirs, éducation ainsi que les milieux communautaires et économiques, nous tissons autour des citoyens une véritable toile d'apprentissage qui renforce la résilience du quartier. »

« Le Quartier latin est depuis toujours un lieu de rencontres, de savoirs et de découvertes, souligne Julien Vaillancourt Laliberté, directeur général de la Société de développement du Quartier latin. L'appui de la Ville représente une étape importante pour reconnaître pleinement cette identité, soutenir la relance du quartier et faire rayonner ce qui fait déjà sa richesse : un écosystème vivant où se côtoient institutions, commerces et acteurs culturels et communautaires. »

La candidature officielle du Quartier latin sera soumise auprès de l'UNESCO au printemps 2027.

SOURCE Université du Québec à Montréal

Sources : Orian Labrèche, Conseiller en communication, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, UQAM, Tél. : 514 987-3000, poste 20053, [email protected]; Claire-Hélène Lengellé, Responsable des relations avec les médias, Direction des communications, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Tél. : 514 873-1101, poste 3199, [email protected]; Maude Ouellette-Archambault, SDC Quartier latin / Agence Franchir, Conseillère, relations publiques, [email protected], Cell. : 450 602-8620; Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet du comité exécutif, [email protected], Tél. : 438 308-6893