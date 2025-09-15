Quand un mur antibruit écologique améliore concrètement la qualité de vie des résidents à Boucherville

BOUCHERVILLE, QC, le 15 sept. 2025 /CNW/ - L'installation d'un mur antibruit en bois de 740 mètres de long a été complétée en bordure du boulevard Industriel à Boucherville. Une réponse concrète, écologique et locale à un enjeu majeur de santé publique : le bruit routier.

Mur antibruit écologique de l'entreprise Ramo le long du Boulevard Industriel à Boucherville. (Groupe CNW/Ramo)

Conçu par l'entreprise Ramo, ce mur 100 % québécois se distingue par un parement en saules issus des plantations de l'entreprise, une essence renouvelable qui contribue à maintenir une empreinte carbone très faible. Alliant performance acoustique, durabilité et intégration paysagère, il s'inscrit dans une approche d'aménagement à la fois fonctionnelle et respectueuse de l'environnement. Ce type de mur se révèle également efficace pour atténuer le bruit provenant d'autres sources de nuisances sonores, qu'elles soient ferroviaires, industrielles ou sportives.

Dans un contexte où plus de 50 % des Québécois sont exposés à un bruit routier excessif (source : MSSS1), ce type d'infrastructure démontre qu'il est possible d'agir localement avec une solution durable. La Ville de Boucherville a fait le choix d'un produit écologique et local, répondant ainsi aux préoccupations exprimées par les citoyens.

« Ce projet prouve qu'il est possible pour les municipalités de faire des choix cohérents, locaux, efficaces et alignés avec les objectifs de décarbonation. » -- Benjamin Walczak, associé chez Ramo.

« Le mur antibruit a vraiment réduit le bruit provenant du boulevard. Par exemple, on entendait les conversations des passants, ce n'est plus le cas maintenant. Et en plus, on aime beaucoup son apparence. » -- Maurice Yvon, résident vivant à proximité du mur.

Des plantes grimpantes, déjà implantées à la base du mur, viendront progressivement recouvrir la structure au fil des saisons, renforçant ainsi son intégration visuelle.

Le projet a été réalisé en collaboration avec les firmes d'ingénierie Génipur et Cima+, l'entrepreneur général Excavation Darche ainsi que le sous-traitant installateur les Entreprises JC Beaudet.

Photos supplémentaires : https://drive.google.com/drive/folders/1-WttOpOJPiVyDN57r1htB6t_NCBlTvLZ?usp=drive_link

À propos de Ramo

Ramo conçoit des solutions environnementales basées sur la nature : restauration des sols, gestion des eaux usées, captation du carbone, murs antibruit et clôtures. Depuis 2006, l'entreprise a planté près de 24 millions de saules au Canada.

1Source : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-sante-bien-etre/flash-surveillance/bruit-environnemental-en-quelques-chiffres/

SOURCE Ramo

Contact : Jérôme Verry - Directeur des communications et du marketing, [email protected], (514) 550-7680; https://ramo.eco/