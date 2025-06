À Terrebonne, Sable Villeneuve amorce une réhabilitation écologique ambitieuse -- un modèle pour l'industrie

TERREBONNE, QC, le 3 juin 2025 /CNW/ - Sur une section de 50 hectares arrivée en fin d'exploitation, Sable Villeneuve a lancé en 2024 un projet de réhabilitation écologique en partenariat avec l'entreprise lanaudoise Ramo, spécialisée dans la culture des saules.

L'objectif : restaurer la santé des sols, stimuler la biodiversité et amorcer la transition des lieux vers une vocation verte, sans attendre la fin des activités sur l'ensemble du site.

De gauche à droite : Andréanne Villeneuve (Sable Villeneuve), Felix Villeneuve (Sable Villeneuve), Francis Allard (Ramo), Jean Villeneuve (Sable Villeneuve), Olivier Lalonde (Ramo) (Groupe CNW/Ramo)

Des premiers pas vers un nouveau paysage

Le projet a débuté avec la valorisation de 5 000 tonnes de matières résiduelles fertilisantes (MRF), suivie de la plantation d'un million de saules, reconnus pour leur croissance rapide et leur rôle structurant dans les milieux perturbés.

Un an plus tard, la végétation s'installe : stabilisation des sols, réduction des espèces envahissantes, verdissement d'une zone dégradée. Le projet captera environ 300 tonnes de CO₂ par an.

« Les saules sont encore jeunes, mais on voit déjà une transformation s'amorcer », souligne Francis Allard, président de Ramo.

« Notre collaboration avec Ramo s'inscrit pleinement dans notre approche responsable de la réhabilitation des sites, avec l'objectif affirmé de favoriser une remise en état durable et, dans la mesure du possible, une amélioration des fonctions biophysiques initiales », ajoute Jean Villeneuve, président de Sable Villeneuve.

Une boucle écologique et locale

Les saules, arrivés à maturité, seront récoltés tous les trois ans pour produire du bois raméal fragmenté (BRF) ou transformés en tiges pour murs antibruit et clôtures. Le projet suit une logique circulaire : des résidus régénèrent les sols, les saules poussent, puis sont valorisés en écoproduits.

Prochaines étapes

D'ici 2027, 256 000 arbres (érables, chênes) reboiseront 20 hectares supplémentaires, créant une zone tampon verte pour améliorer la qualité de vie des résidents voisins.

Un modèle à l'industrie

Alors que les exigences minimales imposent chaque année la remise en état de zones exploitées avant d'en ouvrir de nouvelles, cette initiative va plus loin, en générant des retombées écologiques et sociales.

À propos de Ramo

Ramo conçoit des solutions environnementales basées sur la nature : restauration des sols, réduction des eaux usées, captation du carbone, production d'écoproduits. Depuis 2006, l'entreprise a planté près de 24 millions de saules au Canada.

À propos de Sable Villeneuve

Spécialiste dans la fourniture de sable et le transport en vrac, Sable Villeneuve exploite plusieurs sites d'extraction dans la grande région de Montréal depuis trois générations.

