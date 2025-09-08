Expansion du système Evaplant - 180 000 saules supplémentaires pour évaporer naturellement les eaux de lixiviation du lieu d'enfouissement technique de WM à Sainte-Sophie.

SAINTE-SOPHIE, QC, le 8 sept. 2025 /CNW/ - WM et Ramo annoncent une expansion majeure du système Evaplant, une solution végétalisée qui réduit naturellement les volumes d'eaux de lixiviation par évapotranspiration. Après plusieurs années de résultats concluants sur une parcelle pilote, le projet est désormais déployé à plus grande échelle au lieu d'enfouissement technique de WM à Sainte-Sophie, permettant de réduire jusqu'à 51 millions de litres d'eaux annuellement.

Une technologie naturelle, validée sur le terrain

Système Evaplant au lieu d’enfouissement technique de WM à Sainte-Sophie. Juillet 2025. (Groupe CNW/Ramo)

Les eaux de lixiviation, issues de la percolation des précipitations à travers les déchets enfouis, sont habituellement captées puis traitées avant d'être rejetées dans l'environnement. Avec la technologie Evaplant, une partie de ces eaux est plutôt redirigée vers une plantation de saules, irriguée de façon intelligente grâce à une technologie brevetée qui tient compte de l'humidité du sol et des conditions météorologiques.

Les génétiques des saules mis en place ont été choisies pour leur capacité à évapotranspirer de grandes quantités d'eau, tout en captant certains contaminants par leurs racines. L'eau absorbée est naturellement évacuée sous forme de vapeur, sans rejet liquide dans l'environnement. Cette caractéristique permet au système Evaplant de n'engendrer aucun rejet dans l'environnement, contrairement aux systèmes traditionnels.

Développée par Ramo, la technologie Evaplant est implantée depuis 2018 sur une parcelle de 1,1 hectare, dans le cadre d'un projet pilote réalisé en collaboration avec l'Institut de recherche en biologie végétale (IRBV) et Polytechnique Montréal. Ce premier déploiement a permis de confirmer la pertinence de cette approche, à la fois naturelle et technologique, pour des environnements complexes comme les lieux d'enfouissement.

Une solution éprouvée qui change d'échelle

Fort de cette expérience réussie, Ramo a planté 180 000 saules supplémentaires sur une superficie de 11 hectares. Cette expansion, réalisée entre 2024 et 2026, permettra d'évapotranspirer jusqu'à 51 millions de litres d'eaux de lixiviation par an -- l'équivalent de 20 piscines olympiques.

En parallèle, les saules capteront annuellement près de 242 tonnes de CO₂ équivalent, soit l'empreinte carbone générée par 1 075 véhicules parcourant chacun 1 000 kilomètres.

Citations

« Ce projet illustre comment les technologies végétalisées de Ramo peuvent offrir des solutions concrètes à des défis techniques et environnementaux industriels. Merci à WM pour son engagement à faire partie de ce virage. » -- Xavier Lachapelle-T, Directeur des phytotechnologies et associé chez Ramo

« Nous sommes enthousiastes de poursuivre notre collaboration avec Ramo et de multiplier les bénéfices environnementaux à nos installations. Les résultats du système Evaplant sont palpables et impressionnants lorsqu'on y pense. Nous valorisons une eau usée en fertilisant, ce qui est une approche innovante d'économie circulaire, ponctuée d'un réel succès. » -- Martin Dussault, Directeur des affaires publiques de WM pour le Canada

Photos supplémentaires : https://drive.google.com/drive/folders/1JwpLB93lZqsQohykHI86iDzfw8PrdCYB?usp=drive_link

À propos de Ramo :

Ramo, spécialiste des solutions environnementales basées sur la nature, utilise le saule - une plante à croissance rapide - pour réduire les eaux usées, restaurer les sols, capter le carbone, valoriser les matières résiduelles fertilisantes et fabriquer des écoproduits. Depuis 2006, Ramo a planté près de 24 millions de saules à travers le Canada et réunit une équipe de 70 passionnés dédiés à protéger et restaurer l'environnement.

À propos de WM :

WM est la plus importante entreprise de gestion intégrée de matières résiduelles en Amérique du Nord. Par l'entremise de ses filiales, elle fournit des services de collecte, de transport, de recyclage, de récupération et d'élimination. Elle est également un chef de file dans le développement, l'opération et le propriétaire d'installations de valorisation de biogaz en énergie. Ses clients proviennent des secteurs résidentiel, commercial, industriel, et municipal à travers l'Amérique du Nord. Au Québec, WM emploie quelque 300 travailleurs et professionnels qualifiés, dont environ 75 au site de Sainte-Sophie.

