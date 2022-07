Qualités recherchées à la direction du SPVM - Montréal lance les activités de consultation publique

MONTRÉAL, le 20 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal donne le coup d'envoi à son processus de consultation publique en vue de la dotation du poste de cheffe ou de chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et en concordance avec l'annonce du 19 avril. Avec cette démarche, la métropole souhaite se doter d'un service de police dirigé par une personne qui sera au diapason de la population montréalaise, de ses aspirations, et qui correspondra à sa vision de la sécurité publique.

« À la suite de la tenue du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée, nous avons décidé d'enrichir notre processus de sélection de la direction du SPVM, en y ajoutant une étape essentielle à nos yeux. Cette étape consiste à consulter les intervenant-es et les divers-es représentant-es de la population sur le profil idéal que nous devons rechercher à la direction du service de police. Nous nous sommes inspirés pour cela de ce qui a été fait à Toronto », a expliqué Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif, responsable des finances, des ressources humaines, des relations gouvernementales, de la lutte au racisme et aux discrimination systémiques et de la langue française.

La première activité de consultation se tiendra le 28 juillet et les activités se poursuivront jusqu'à la mi-septembre. Parmi celles-ci, une enquête d'opinion auprès de 750 citoyennes et citoyens est prévue, en plus de 6 groupes de discussion. Cette démarche vise à établir une base de réflexion sur les qualités, les caractéristiques et les traits de leadership que devrait posséder la cheffe ou le chef de police. Les groupes de discussion réuniront des résidentes et des résidents de Montréal, des jeunes, du personnel du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), des organismes communautaires et des commerçants.

Lorsque les activités de consultation seront terminées, un rapport sera déposé et rendu public lors d'une présentation à la Commission de la sécurité publique (CSP) cet automne de manière à compléter le processus d'embauche d'ici la fin de l'année 2022.

« La sécurité publique est l'affaire de tous. Alors que nous sommes en train de bâtir un modèle montréalais de sécurité urbaine, nous saisissons l'occasion d'impliquer la population dans un choix important qui la concerne. La sélection de la prochaine personne à la tête du Service de police de la Ville de Montréal est une occasion rare à saisir, qui nous permettra de renforcer la proximité et le lien de confiance entre le SPVM et la population qu'elle dessert », a soutenu le responsable de la sécurité publique au comité exécutif, Alain Vaillancourt.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal, 438 925-0884 ; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]