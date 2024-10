Qualité de la construction - Un projet de loi fondamental pour élever la confiance de la population, salué par l'APCHQ

MONTRÉAL, le 2 oct. 2024 /CNW/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) accueille favorablement le projet de loi no 76, Loi visant principalement à accroître la qualité de la construction et la sécurité du public, déposé aujourd'hui par le ministre du Travail, monsieur Jean Boulet. Pour l'Association, il était primordial de renforcer la confiance des citoyen.ne.s.

En ajoutant plus d'inspections et en rendant obligatoire certaines formations, l'APCHQ soutient que le projet de loi permettra de mieux garantir la construction d'un parc immobilier de qualité, durable, sain et conforme à la réglementation.

« Afin de garantir la qualité de construction, il faut diminuer au maximum les non-conformités répertoriées lors des inspections. Lorsqu'une personne acquiert une propriété, elle doit se sentir en sécurité, mais surtout, en confiance que celle-ci a été construite dans les règles de l'art. C'est souvent l'investissement d'une vie, l'actif le plus important des ménages, ce n'est pas négligeable », souligne Maxime Rodrigue, président-directeur général de l'APCHQ.

Dans le cadre de l'étude de ce projet de loi, certaines implications devront être évaluées, notamment les impacts possibles sur les délais de construction, les coûts potentiels liés à l'expertise qui sera nécessaire pour réaliser ces inspections supplémentaires ainsi que la disponibilité des professionnel.le.s pour les effectuer.

L'APCHQ poursuivra son analyse du projet de loi et prendra part aux consultations particulières d'ici la fin du mois d'octobre.

