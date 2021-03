Qualité de l'eau de la rivière L'Assomption - Une étude révèle que la baignade est possible en été!

MONTRÉAL, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation Rivières et la Ville de L'Assomption rendent publics les résultats de la surveillance en continu de la qualité de l'eau de la rivière L'Assomption à la prise d'eau du Centre de traitement Jean-Perreault et à l'aire de détente du parc Léo-Jacques à L'Assomption. Ce projet pilote révèle des informations étonnantes qui permettent aujourd'hui de poser ces trois principaux constats :

l'eau est généralement adéquate pour la baignade dans les mois d'été ;

dès septembre, il y a une pollution persistante et des déversements municipaux intensifs en amont ;

la contamination de l'eau par les E.coli est majoritairement d'origine humaine et non agricole.

Le directeur général de la Fondation Rivières, M. André Bélanger, est stupéfait des résultats de l'étude : « Au départ, nous voulions savoir entre autres si le système de détection rapide ColiMinder était efficace pour assurer la sécurité des baigneurs à l'aire de détente Léo-Jacques, dans l'éventualité où la Ville rendrait accessible cet endroit pour la baignade. On apprend aujourd'hui non seulement que l'efficacité est démontrée, mais que l'eau de la rivière est de bien meilleure qualité en été que nous l'avions anticipé. À l'automne, c'est toutefois un tout autre portrait malheureusement ». En effet, dès le mois de septembre, avec des pluies plus marquées, les analyses ont démontré une pollution persistante et des déversements municipaux d'eaux usées intensifs en amont lors des périodes de pluie.

L'origine humaine de la contamination par les E. coli a également suscité de fortes réactions : « Depuis des années, on identifiait les activités agricoles comme principale responsable de la mauvaise qualité de l'eau dans la rivière L'Assomption, mais ce n'est vraisemblablement pas le cas! Ce nouveau portrait va permettre d'orienter les actions futures de manière beaucoup plus optimale en permettant aux acteurs concernés de mieux cibler les vraies priorités : les déversements d'eaux usées en amont . C'est majeur comme nouvelle! », d'ajouter M. Bélanger.

Le projet a été d'autant plus bénéfique qu'il a permis d'optimiser l'exploitation du Centre de traitement d'eau et d'ajuster rapidement les opérations lors de périodes inattendues de contamination. Le 17 septembre, le ColiMinder a en effet détecté un pic de contamination qui s'est étendu de 11h00 à 17h00. Alors qu'il devrait y avoir une forte corrélation entre la turbidité et la contamination, le turbidimètre du Centre de traitement n'en faisait pas état. Grâce au ColiMinder, il a été possible de détecter un déversement survenu à plus de 10 kilomètres en amont et d'ajuster le traitement plus rapidement.

Les résultats de cette collaboration amènent aujourd'hui la Ville de L'Assomption à réfléchir aux suites à donner à cette étude : « Nous nous réjouissons du travail de la Fondation Rivières et de leur professionnalisme. Dans ses recommandations, la Fondation nous propose des actions très pertinentes à mettre en œuvre pour un meilleur assainissement de l'eau de la rivière. Comme toujours, nous sommes prêts à poser des gestes concrets en collaboration avec les différents acteurs du milieu soucieux de la qualité de nos cours d'eau», a conclu le maire de L'Assomption, M. Sébastien Nadeau.

Le projet

Le projet consistait à effectuer des analyses de manière automatisée toutes les deux heures. Celles-ci ont été réalisées avec un appareil ColiMinder déployé dans l'usine qui permet de détecter en 15 minutes la présence et la quantité de E. coli dans l'eau. Les résultats étaient transmis en temps réel aux opérateurs. Le projet s'est échelonné d'août à décembre 2020 et poursuivait trois objectifs :

Valider si les mesures fournies par l'appareil ColiMinder peuvent assurer la sécurité des citoyens à l'aire de détente du parc Léo-Jacques en cas de contamination ponctuelle, dans le contexte où la Ville évalue la possibilité de rendre l'endroit accessible pour la baignade ;

Valider la pertinence pour le Centre de traitement d'eau d'utiliser un outil d'analyse rapide pour surveiller la contamination en temps réel ;

Identifier les sources de contamination qui peuvent présenter des risques à la prise d'eau potable de la Ville.

Documents à consulter

Sommaire de l'étude

Rapport complet

