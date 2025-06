AVIS AUX MÉDIAS - Conférence de presse - 98% des lacs sont inaccessibles: la Fondation Rivières dévoile des solutions

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - La Fondation Rivières invite les médias à une conférence de presse où elle rendra publiques des propositions de solutions pragmatiques et raisonnables inspirées de ce qui a été appliqué en France, en Écosse, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et dans les Pays scandinaves pour désenclaver le territoire et redonner au public l'accès aux lacs et rivières.

Quand : Mercredi 18 juin 2025, de 9 h à 10 h

Où : Maison du développement durable (Atrium Hydro-Québec)

50 Rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Les chercheurs Rodolphe Gonzalès (UQAM) et Sébastien Rioux (UdeM) seront présents pour expliquer la méthodologie qui leur permet de conclure que 98 % des berges du sud du Québec sont inaccessibles au public et ils présenteront une vingtaine de lacs représentatifs du problème.

Seront aussi présents Pierre Lavoie, cofondateur du Grand défi Pierre Lavoie, et Emmanuel Laferrière, directeur général de Canot Kayak Québec, qui viendront témoigner de l'importance de trouver des solutions au problème pour favoriser la santé physique et mentale de la population et pour favoriser le développement récréotouristique.

Un dossier presse avec un cahier de contacts pour des témoignages à travers le Québec sera distribué aux journalistes présents à la conférence de presse.

Qui sera présent :

André Bélanger, directeur général de la Fondation Rivières

Sébastien Rioux, professeur de géographie, Université de Montréal

Rodolphe Gonzalès, professeur de géographie, UQÀM

Emmanuel Laferrière, directeur général de Canot Kayak Québec

Pierre Lavoie, cofondateur du Grand défi Pierre Lavoie

À propos de la Fondation Rivières

Depuis plus de 20 ans, la Fondation Rivières œuvre à l'accès, la protection, la valorisation et la restauration des rivières dans le but de préserver leur caractère naturel et d'en assurer une utilisation humaine responsable et pérenne.

Opportunités d'entrevues disponibles à la fin de la conférence.

RSVP ou demandes d'entrevues : Pauline Ou-Halima, Responsable des communications - Fondation Rivières, 514-272-2666, poste 307 [email protected]