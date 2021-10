Qualité de l'eau dans les écoles - Plomb dans l'eau : l'ensemble des écoles du Québec est sécurisé

QUÉBEC, le 29 oct. 2021 /CNW Telbec/ - À la lumière des résultats obtenus dans le cadre du dépistage massif des concentrations de plomb dans l'eau potable en cours dans le réseau de l'éducation depuis décembre 2019, le gouvernement du Québec constate qu'environ deux tiers des points d'eau analysés respectent la nouvelle recommandation de Santé Canada de cinq microgrammes de plomb par litre d'eau (5 µg/L), soit l'une des normes les plus sévères au monde. Les points d'eau non conformes ont aussitôt été sécurisés ou réparés, donc l'ensemble des écoles du Québec respectent maintenant la recommandation de Santé Canada.

Pour l'accompagner et mener à bien cette opération, le Ministère s'est adjoint les services de la professeure titulaire de Polytechnique Montréal, Michèle Prévost, ingénieure, titulaire principale de la Chaire industrielle CRSNG en eau potable et experte reconnue mondialement dans ce domaine. Un comité d'orientation technique a été institué par le Ministère afin d'encadrer et de standardiser les actions correctives à apporter aux points d'eau non conformes et de favoriser les échanges sur les solutions de remédiation. Ce comité est composé de Mme Prévost, de représentants du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de l'Association québécoise des cadres scolaires, des CSS et des CS.

Entre décembre 2019 et mai 2021, la campagne de mesure de la concentration du plomb dans l'eau a permis d'analyser 73 063 points d'eau répartis dans le réseau public et 3 719 points dans le réseau privé.

Le ministère de l'Éducation continue d'ailleurs à travailler en étroite collaboration avec les centres de services scolaires (CSS), les commissions scolaires (CS) et les établissements d'enseignement privés. Dans le but de protéger les enfants et le personnel scolaire, des travaux ont été réalisés ou sont en cours de réalisation depuis le début des tests dans tous les établissements concernés. L'état d'avancement de ces travaux fait l'objet d'un suivi de la part du Ministère. Ces travaux devront être terminés au printemps 2022 et une reddition de compte à cet égard est attendue au même moment.

Notons que le gouvernement du Québec a été le premier au Canada à adopter la nouvelle recommandation de concentration maximale de plomb dans l'eau (passée de 10 à 5 µg/L) émise en 2019 par Santé Canada.

En collaboration avec les experts, le Ministère a, en prime, mis à la disposition du réseau scolaire différents outils dans un souci de s'assurer que cette campagne de dépistage du plomb dans l'eau potable des écoles du Québec est effectuée avec rigueur. Plus précisément, il a notamment :

élaboré un protocole comprenant la procédure d'échantillonnage, les dispositions à prendre avant d'échantillonner et les actions immédiates à prendre pour sécuriser les points d'eau non conformes;

mis à la disposition du réseau scolaire des appareils portatifs de mesure certifiés US EPA, comme Kemio Heavy Metals, tout en laissant le choix aux CSS, aux CS et aux établissements d'enseignement privés de recourir aux services de laboratoires privés agréés par le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ);

donné de la formation sur l'échantillonnage et l'utilisation de ces appareils portatifs;

collaboré avec le CEAEQ pour s'assurer que ces appareils portatifs de mesure sont parfaitement conformes pour être utilisés dans un contexte de dépistage.

Les résultats généraux pour l'ensemble des CSS, des CS et des établissements d'enseignement privés sont présentés dans le bilan dévoilé aujourd'hui par le Ministère et les résultats détaillés de l'exercice des analyses de la concentration du plomb dans l'eau potable des écoles primaires sont disponibles auprès des CSS, des CS et des établissements d'enseignement privés. Pour obtenir les résultats détaillés par école, les demandeurs sont invités à contacter directement l'organisme scolaire concerné.

Citations :

« Le Québec se démarque par la rapidité et l'agilité des efforts de dépistage du plomb et surtout par la mise en place rapide de mesures de protection des enfants dans les écoles. La démarche se distingue par l'utilisation de la norme sévère de 5 ug/L et d'un protocole conservateur de dépistage. Il est remarquable que ce programme ait été réalisé en moins de 17 mois malgré la pandémie liée à la COVID-19, alors que de tels efforts sont répartis sur 3 à 15 ans ailleurs. Ces réalisations placent le Québec au premier plan mondial dans les efforts de prévention de l'exposition au plomb par l'eau potable dans les établissements scolaires, une excellente nouvelle pour les familles québécoises. »

Michèle Prévost, Ph. D., professeure titulaire et titulaire principale de la Chaire industrielle CRSNG en eau potable à Polytechnique Montréal

« Les résultats de l'évaluation du CEAEQ démontrent que la méthode analytique utilisant l'appareil Kemio Heavy Metals que le ministère de l'Éducation a mis à la disposition du réseau peut effectivement être utilisée pour déterminer la concentration de plomb dans des échantillons d'eau potable dans un contexte de dépistage. »

Louis Martel, directeur général, Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec, ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Faits saillants :

Le protocole du Ministère a été le fruit d'un travail d'étroite collaboration entre le ministère de l'Éducation, l'Institut national de santé publique du Québec, la Direction de la santé environnementale du ministère de la Santé et des Services sociaux, la Direction de l'eau potable et des eaux souterraines du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et de la professeure Michèle Prévost, Fellow de l'Académie canadienne de génie.

99,9 % des bâtiments du réseau d'enseignement public, soit 3 193 bâtiments, et 77 % du réseau d'enseignement privé, soit 258 bâtiments, ont été analysés dans le cadre de la campagne visant à mesurer la concentration du plomb dans l'eau potable des écoles.

La campagne de dépistage a pris fin au printemps 2021, délai fixé avant lequel les tests devaient avoir été réalisés par les organismes scolaires, et ce, conformément au protocole élaboré par les experts.

Il revenait aux organismes scolaires d'informer sans délai les parents et les usagers lorsqu'une concentration de plomb dépassant la nouvelle norme de 5 µg/L était relevée.

Les appareils portatifs Kemio Heavy Metals reposent sur une technologie fiable et éprouvée, largement utilisée pour mesurer la concentration du plomb dans l'eau potable. Ils sont certifiés US EPA.

Lien connexe :

Pour consulter le Bilan de l'opération de dépistage du plomb dans l'eau des écoles : https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/plomb-eau-ecoles

Liens connexes

