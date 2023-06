Qualité de l'air - Le Réseau de surveillance de la qualité de l'air dévoile un bilan 2022 positif

MONTRÉAL, le 15 juin 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal dévoile aujourd'hui son Bilan annuel 2022 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air à Montréal. Par la même occasion, la Ville et la Direction régionale de santé publique (DRSP) présentent conjointement à la population montréalaise le Document sur la qualité de l'air à Montréal.

« La santé et la sécurité de la population sont au cœur de nos priorités. Grâce aux efforts continus que nous avons menés au cours des dernières années, Montréal présente un bilan 2022 positif. Les jours de smog sont à la baisse et les niveaux de polluants mesurés restent bas et démontrent que les effets sur la santé d'une personne sont faibles. De plus, les résultats des mesures de la qualité de l'air aux 11 stations permanentes ne détectent pas une moindre qualité de l'air dans l'Est de Montréal qu'ailleurs sur le territoire de l'agglomération. La Ville continuera d'agir pour faire de Montréal une ville toujours plus verte et résiliente et d'investir pour la surveillance de la qualité de l'air afin d'améliorer la qualité de vie, au profit d'un environnement sain », a déclaré la responsable de la transition écologique et de l'environnement au sein du comité exécutif, Marie-Andrée Mauger.

« Bien qu'à Montréal, les données indiquent une diminution des émissions de polluants de l'air depuis 20 ans, nous ne devons pas relâcher nos efforts. Ils sont essentiels pour réduire l'exposition de la population aux polluants de l'air extérieur et diminuer les écarts de santé entre les groupes les plus à risque. Face aux impacts des changements climatiques qui affectent déjà la population mondiale, nous nous engageons à poursuivre notre collaboration avec les autorités municipales et nos partenaires », a souligné la Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal.

Faits saillants du Bilan 2022

Les résultats des mesures de la qualité de l'air aux 11 stations permanentes ne détectent pas une qualité de l'air de moindre qualité dans l'Est qu'ailleurs sur le territoire de l'agglomération.

En 2022, 33 jours de mauvaise qualité de l'air ont été enregistrés, dont 4 jours de smog. Malgré une tendance à la hausse des jours de mauvaise qualité de l'air causée par les particules fines, la moyenne annuelle de toutes les stations du Réseau pour ce polluant est à la baisse depuis plusieurs années.

L'augmentation de l'utilisation de la voiture en solo pour les déplacements des travailleurs, suivant la reprise des activités économiques et sociales, a grandement contribué à la hausse des jours de mauvaise qualité de l'air.

Une station nomade a été implantée en 2022 aux Jardins collectifs de Montréal-Est, à l'intersection de la rue Victoria et de l'avenue Marien. Cette station changera de localisation à la fin de chaque projet, dont la durée peut s'échelonner de 12 à 24 mois. Une reddition de comptes sera effectuée tous les six mois et sera disponible sur le site des données ouvertes.

Une revue des données du benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes de 2010 à 2022 permet d'observer une baisse importante de ces composés dans l'air de l'Est de Montréal.

Chaque année, le Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA) publie un rapport dressant le bilan des activités réalisées dans son domaine. Cette tâche s'inscrit dans le mandat de surveillance environnementale du Réseau et la publication vise à informer la population sur l'état de la qualité de l'air. Le rapport produit par le Service de l'environnement de la Ville dresse, quant à lui, le bilan de la qualité de l'air à Montréal et sert à faire connaître le travail effectué dans le cadre du programme de surveillance de la qualité de l'air. Ce bilan fait état de la caractérisation du milieu, identifie les problématiques et permet de les corriger à la source dans le but d'améliorer la qualité de l'air.

Pour plus d'informations sur la surveillance de la qualité de l'air à Montréal, les mesures prélevées par la Ville, comment faire sa part pour la qualité de l'air et pour télécharger le Bilan 2022, consultez la page Surveillance de la qualité de l'air . Pour tous les détails sur le bilan, consultez la page Qualité de l'air à Montréal : bilan 2022 .

Pour plus de détails sur le règlement sur le chauffage au bois, un règlement qui contribue à l'amélioration de la qualité de l'air, consultez la page Chauffage au bois : un règlement qui améliore la qualité de l'air .

Les journalistes qui désirent visiter une station du RSQA peuvent communiquer avec la Direction des relations de presse à l'adresse : [email protected] .

Document sur la qualité de l'air de la DRSP

En collaboration avec la Ville de Montréal et le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP) a publié un document vulgarisateur de l'impact de la qualité de l'air sur la population. Il inclut de l'information sur les polluants de l'air les plus importants, d'où ils proviennent et leurs effets sur la santé de la population montréalaise.

Ce document précise qu'à Montréal, les niveaux de polluants mesurés restent bas. Selon les données disponibles, les émissions de polluants ont diminué depuis les 20 dernières années. Aucun secteur en particulier de l'île de Montréal ne semble démontrer une mauvaise qualité de l'air.

Bien que la qualité de l'air s'améliore, le risque d'atteinte à la santé reste présent mais demeure faible pour une personne.

Afin de réduire l'exposition de la population de l'agglomération de Montréal aux polluants de l'air extérieur et les inégalités sociales qui y sont liées, la Ville de Montréal et la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP) ont pris divers engagements dans le but de systématiser la collaboration entre les deux organismes.

Pour plus d'informations sur la qualité de l'air, téléchargez le document de la DRSP : La qualité de l'air à Montréal .

Par ailleurs, une séance d'information et de présentation des documents destinée aux partenaires du domaine sera effectuée. Les détails seront communiqués ultérieurement.

