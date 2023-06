Qualité de l'air - La Ville de Montréal annonce le retour à la normale de son offre de services

MONTRÉAL, le 26 juin 2023 /CNW/ - À la suite des plus récentes recommandations de la santé publique concernant la qualité de l'air sur le territoire montréalais, la Ville de Montréal annonce la réouverture de ses plateaux sportifs extérieurs et la reprise de ses activités culturelles extérieures dès midi, aujourd'hui.

Les piscines et les pataugeoires, notamment, pourront reprendre leurs activités régulières.

Bien que la situation évolue positivement, la qualité de l'air sur le territoire montréalais demeure non optimale et la population est tout de même invitée à demeurer autant que possible à l'intérieur et à l'affût des recommandations de la Direction régionale de santé publique.

Rappelons que les camps de jour municipaux privilégient les activités intérieures.

Les citoyennes et citoyens qui ont des questions en lien avec la situation peuvent consulter le site Montreal.ca ou encore communiquer avec le 311.

SOURCE Ville de Montréal

Renseignements: Source et renseignements: Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]