Qualité de l'air dans les écoles - Les tests des taux de CO2 respectent le protocole et les résultats reflètent la réalité

QUÉBEC, le 15 avril 2021 /CNW Telbec/ - À la suite du reportage diffusé par Radio-Canada concernant la qualité de l'air dans les écoles, le ministère de l'Éducation tient à faire une mise au point concernant les tests réalisés par les centres de services scolaires (CSS) et les commissions scolaires (CS). Ces tests ont été effectués dans le respect du protocole et les résultats reflètent la réalité en fonction des directives données.

Rappelons d'abord que les CSS et les CS avaient la responsabilité d'effectuer les mesures selon les directives transmises par le Ministère et que ces mesures ont été prises dans les conditions normales d'utilisation de la classe. Les CSS et les CS ont adopté une politique de ventilation des locaux pour maintenir une bonne qualité d'air qui diffère d'une organisation à l'autre en fonction de leur réalité. Certaines avec une ventilation naturelle, par exemple, ont comme politique de laisser une fenêtre ouverte en tout temps pour ventiler les classes et assurer un taux de CO 2 adéquat. Les données recueillies reflètent ainsi la réalité dans les différents locaux.

Il est donc tout à fait possible qu'au moins une fenêtre ait été ouverte lors de la prise de la deuxième mesure ou que des fenêtres étaient ouvertes plus de 20 minutes avant la troisième mesure. Cela ne contrevient pas au protocole qui mentionne que la classe doit rester comme elle est lors de son utilisation habituelle. Pour ce qui est de la troisième mesure, précisons que l'ouverture des fenêtres pendant 20 minutes avant la prise de la mesure était un minimum pour les classes où les fenêtres n'étaient pas ouvertes préalablement. De plus, des locaux utilisés pour la formation aux adultes sont plus petits et des programmes ont des cohortes moins nombreuses. Il est donc possible qu'il y ait moins de personnes dans ces classes. Le Ministère tiendra compte des niveaux d'enseignement et de leurs spécificités pour analyser les résultats.

Par ailleurs, le Ministère pose un regard critique et analyse les données recueillies pour s'assurer de leur qualité et de leur fiabilité. Les données qui semblaient non conformes seront retirées pour ne pas fausser les résultats. Rappelons que conformément à la directive du Ministère, les CSS et les CS doivent appliquer les correctifs nécessaires pour toute mesure dépassant la valeur cible et prendre ensuite de nouvelles mesures pour vérifier l'efficacité de l'intervention. Aussi, il est spécifié que le Ministère offrira son aide aux CSS et aux CS qui n'arrivent pas à corriger la situation, notamment en leur fournissant des échangeurs d'air.

Les résultats complets de l'exercice de mesure des taux de CO 2 dans les bâtiments scolaires seront rendus publics dans les prochains jours tel qu'annoncé.

