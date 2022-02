Qualité de l'air dans les classes - La FAE dénonce un rapport incomplet et qui vise à camoufler la réalité

MONTRÉAL, le 23 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) dénonce le manque de transparence du gouvernement en ce qui a trait à la qualité de l'air dans les classes et les données divulguées aujourd'hui quant aux lecteurs de CO 2 qui y ont été installés. Il importe de souligner que, malgré la promesse faite il y a près d'un an maintenant, toutes les classes ne sont toujours pas équipées d'un tel détecteur. De plus, plusieurs de ceux qui sont installés ne sont toujours pas rodés. Alors que le gouvernement clame depuis des semaines, sur toutes les tribunes, que les données récoltées par les lecteurs de CO 2 seront rendues publiques, celles-ci sont finalement noyées dans une moyenne hebdomadaire qui ne permet aucunement d'avoir un portrait réel de la qualité de l'air dans les classes.

« Les moyennes hebdomadaires incluent les journées pédagogiques, les congés pour intempéries, les heures de dîner et de récréation, en plus d'inclure une heure par jour avant et après l'arrivée des élèves. Ce n'est pas sérieux! », souligne Sylvain Mallette, président de la FAE. Depuis plusieurs semaines, la FAE demande au gouvernement d'agir avec transparence en rendant publiques toutes les données détaillées recueillies par l'entremise de l'ensemble des lecteurs de CO 2 installés dans les classes, et ce, rétroactivement depuis le moment de leur installation.

« Si le gouvernement est si convaincu de la bonne qualité de l'air dans les écoles, qu'il rende les données détaillées publiques. Avec les moyennes fournies, des classes pourraient avoir des taux de CO 2 supérieurs à 1 500 PPM durant deux heures, chaque jour, et pourraient malgré tout se retrouver avec une moyenne hebdomadaire se situant sous la barre des seuils établis par le gouvernement. C'est inacceptable! On a la drôle d'impression que le gouvernement nous prend pour des valises et qu'il cherche à masquer la réalité afin d'embellir son bilan à la veille du déclenchement des élections », rappelle M. Mallette.

La FAE demande que des spécialistes indépendants se penchent sur la méthodologie utilisée par le ministère de l'Éducation, plus particulièrement sur les données détaillées recueillies par les lecteurs de CO 2, et que leur rapport soit rendu public.

À propos de la FAE

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 50 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que 2 300 membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale, de Laval, de l'Outaouais, des Laurentides, de l'Estrie et de la Montérégie, où se situent les quatre plus grands pôles urbains du Québec.

SOURCE Fédération autonome de l'enseignement (FAE)

Renseignements: Marie-Eve Rancourt, conseillère à la vie politique et aux communications, [email protected], 514 709-7763