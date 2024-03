Qualité de l'air à Limoilou - Le ministre Benoit Charette présente le bilan de son plan de contrôle renforcé

QUÉBEC, le 19 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charrette, présente le bilan du plan de contrôle renforcé mis en œuvre depuis 2022 afin, notamment, d'améliorer la qualité de l'air à Limoilou.

Rappelons que ce plan inclut différentes mesures, dont :

Des inspections sur les lieux d'entreprises susceptibles d'émettre des matières particulaires;

L'acquisition de données sur le trafic maritime afin de cibler l'accostage de navires d'intérêt;

La caractérisation des substances transbordées étayée par le prélèvement d'échantillons dans le but d'identifier les sources de contaminants;

L'utilisation de méthodes analytiques spécialisées permettant d'associer des composés retrouvés dans l'air aux environs de la station Québec-Vieux-Limoilou à un ou des émetteurs spécifiques.

Depuis 2022, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs est intervenu à plus de cinquante reprises au Port de Québec et à proximité dans le cadre de ce plan. Certaines de ces interventions ont mené à la détection de manquements. Conséquemment, le Ministère a notifié douze avis de non-conformité (ANC). De ce nombre, un ANC est en lien avec le nickel et onze portent sur différents manquements ayant peu d'impact sur l'environnement.

Plus précisément, au sujet du nickel, un ANC a été adressé à Glencore le 29 février dernier pour ne pas avoir maintenu en bon état de fonctionnement et ne pas avoir utilisé de manière optimale un équipement permettant de réduire le rejet de contaminants dans l'environnement, entre le 29 décembre 2022 et le 6 janvier 2023.

Les analyses réalisées par le Ministère ont permis de constater qu'une relation existe entre le cycle des navires accostés aux installations de Glencore et les augmentations de nickel retrouvées à la station Québec Vieux-Limoilou. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des constats réalisés, il a été demandé à Glencore de mettre en place les mesures requises afin d'éviter l'émission de nickel lors de ses activités de transbordement. L'entreprise devra fournir, d'ici les prochaines semaines, un plan de mesures correctives visant à éviter que ce manquement se répète.

Citation :

« Le gouvernement du Québec prend très au sérieux les enjeux de qualité de l'air sur l'ensemble du territoire québécois. En ce sens, je tiens à souligner la collaboration active de la Ville et du Port de Québec dans ce dossier. Je suis également très satisfait du travail réalisé par mon ministère avec ce plan de contrôle renforcé. D'ailleurs, ce dernier se poursuivra en 2024. Nous prendrons tous les recours nécessaires afin que nos lois et règlements soient respectés, notamment advenant l'émission de contaminants dans l'environnement. En ce qui concerne les manquements déjà observés, j'ai confiance que les responsables mettront rapidement en place des mesures correctives. Par ailleurs, nous veillerons à ce que des actions concrètes soient posées en ce sens.»

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Le tableau qui suit présente les 11 autres avis de non-conformité émis par le MELCCFP depuis 2022 en rapport avec des manquements divers constatés au Port de Québec et son alentour.

Date Entité Motif 2024-02-26 G3 Émissions de particules de blé à plus de deux mètres au quai 28 du Port de Québec lors d'opérations de chargement d'un navire. 2024-02-26 QSL Canada inc. Ne pas avoir avisé le ministre sans délai d'une émission de particule d'oxyde de fer, dans le secteur Beauport du Port de Québec. 2024-02-26 Le Groupe Océan Ne pas avoir avisé le ministre sans délai d'un déversement de diesel marin au quai 20 du Port de Québec. 2024-02-26 Ortec Environnement (sous-traitant) Ne pas avoir avisé le ministre sans délai d'un déversement de diesel marin au quai 20 du Port de Québec. 2024-02-26 QSL Canada inc. Ne pas avoir avisé sans délai le ministre d'un déversement accidentel d'un rejet d'eau partiellement traitée au fleuve. 2024-01-24 Ville de Québec Émission de poussières lors de travaux réalisés dans le secteur de la 4e avenue et de la 1re rue du quartier Limoilou à Québec. 2024-01-24 Entreprises gnp (sous-traitant de la ville) Émission de poussières lors de travaux réalisés dans le secteur de la 4e avenue et de la 1re rue du quartier Limoilou à Québec. 2022-12-07 QSL Émission de poussières (sucre) à plus de deux mètres au quai 104, secteur de l'anse au Foulon. 2022-08-01 Béton Provincial (TERCIM) Émission de poussières (poudre de ciment) à plus de deux mètres au quai 27, du secteur de l'Estuaire. 2022-07-15 Midatlantic Minerals Émission de poussières (particule de pierre calcaire) à plus de deux mètres au quai 108, secteur de l'anse au Foulon. 2022-02-24 QSL Ne pas avoir avisé le ministre sans délai de l'émission de particules d'oxyde de fer au quai 52, secteur de Beauport.

