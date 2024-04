Quaker Canada dévoile la prochaine itération de la plateforme mondiale de la marque, T'es capable, avec une exposition éphémère à Toronto, comprenant une présence massive dans la gare Union et une expérience photo numérique interactive

TORONTO, le 16 avril 2024 /CNW/ - Quaker Canada donne vie à sa toute première plateforme de marque mondiale, T'es capable, avec l'émouvant documentaire photo en noir et blanc 100 Reasons to Rise (100 raisons de se lever). Cette œuvre met en scène 100 héros et héroïnes du quotidien le matin d'un jour important de leur vie, prises par Misan Harriman, photographe de renommée mondiale et nommé aux Oscars.

Cette exposition en personne captivante a été présentée pendant une journée seulement au centre Harbourfront de Toronto, la semaine dernière. Elle comprend une capsule interactive permettant de voir de l'intérieur la série de photos et d'entendre une narration de Misan Harriman lui-même. Du 17 au 19 avril, cette exposition prendra place à l'un des carrefours piétonniers matinaux les plus emblématiques et achalandés de la ville, la gare Union.

Une recherche menée pour Quaker a révélé que près de la moitié des Canadiens et Canadiennes (49 %) considèrent que le matin est le moment le plus porteur d'espoir de leur journée. Par ailleurs, 70 % des personnes interrogées puisent de l'espoir auprès des gens qui les entourent et près des deux tiers d'entre elles affirment que les récits de personnes ayant surmonté des difficultés les aident à persévérer. 100 Reasons to Rise illustre ces conclusions en racontant, à l'aide d'images et d'entrevues audio, l'histoire de 100 personnes (dont 14 Canadiens et Canadiennes), âgées de 1 à 100 ans, alors qu'elles prennent leur déjeuner un jour qui leur est cher. Cette exposition part de la vérité universelle selon laquelle la façon dont nous nous levons influence le reste de notre journée.

100 Reasons to Rise illustre la façon dont nos matins peuvent unir des personnes de tous les horizons et du monde entier, alors qu'elles se préparent à entreprendre leur journée. Les histoires présentées dans ce projet visent à inspirer, à encourager et à donner de l'espoir à d'autres personnes qui s'efforcent de passer au travers de leurs propres journées importantes.

Parallèlement aux photos physiques, Quaker a créé une expérience numérique interactive (en anglais), qui réunit images époustouflantes et témoignages des sujets. Elle fait prendre conscience au public de l'importance se lever du bon pied pour relever les défis de la journée qui commence.

« Nous sommes ravis de présenter la prochaine phase - 100 Reasons to Rise - de l'initiative de grande envergure T'es capable, au Canada, un pays où l'on aime déjeuner, ce qui en fait un match parfait », a déclaré Logan Chambers, directeur principal du marketing de PepsiCo Canada. « Cette campagne inclusive célèbre les héros et héroïnes du quotidien, dont 14 proviennent du Canada, qui inspirent aux autres ce qu'il y a de meilleur en partageant leur histoire et leur routine matinale d'une journée qui a de l'importance. La capacité exceptionnelle de Misan Harriman à immortaliser des liens humains authentiques incarne parfaitement l'esprit de ce projet. »

100 Reasons to Rise braque son objectif sur des histoires vécues, prises sur le vif par Misan Harriman, dont celle d'un enfant d'un an le jour où il officie comme page lors d'un mariage (partagée par ses parents), celle d'un homme de 61 ans qui s'apprête à rencontrer son petit-fils pour la première fois, et celle d'une femme de 86 ans qui carbure à la vie en dansant la salsa. Dans ses photos, Misan Harriman résume magnifiquement l'humanité inhérente à nos rituels matinaux et l'expérience humaine authentique à l'heure du déjeuner, un moment d'espoir et de nouveau départ.

« Ce projet met en valeur des histoires individuelles relatives aux débuts de journée et démontre que, indépendamment de ce que la vie nous réserve, nous disposons de force morale et d'espoir », a indiqué Misan Harriman. « Que Quaker soit suffisamment audacieuse pour nous permettre d'aller chez les gens et de vraiment les observer comme ils vivent, cela ajoute une couche d'authenticité qui transparaît toujours dans l'objectif. Quaker est l'une des rares marques au monde pour laquelle il est logique d'entreprendre une telle démarche. C'était un coup de foudre dans une bouteille. »

Pour profiter de l'expérience numérique 100 Reasons to Rise de Quaker et célébrer ces 100 héros et héroïnes humbles, visitez le site 100ReasonsToRise.com.

