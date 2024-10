Introduisant le thème de la plateforme You've Got This (Tu peux y arriver) à Délı̨ne, le nouveau Comptoir déjeuner Quaker propose des choix nutritifs et délicieux pour soutenir la population locale aussi bien sur la patinoire qu'à l'extérieur.

TORONTO, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Quaker Canada s'est rendue à Délı̨ne (prononcer « dé-le-né »), le berceau du hockey, dans les Territoires du Nord-Ouest, pour donner une cure de jouvence à la cuisine du Jerry Vital Memorial Arena, maintenant convertie en Comptoir déjeuner Quaker. Pilier de la ville depuis plus de 30 ans, l'aréna est bien plus qu'une simple patinoire. C'est un lieu de rencontre où les Premières Nations de Délı̨ne se rassemblent, font du sport, jouent du tambour, dansent, pratiquent l'artisanat et partagent des repas toute l'année. Le projet de rénovation vise à rehausser les lieux, à encourager la collaboration et à faire naître des passions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'aréna.

Quaker Canada (Groupe CNW/Quaker Canada) Quaker Canada (Groupe CNW/Quaker Canada)

« Ce fut un honneur de collaborer avec Quaker Canada sur ce projet au cours des deux dernières années. Le voir aboutir en août a été une expérience inoubliable, car c'est un projet cher à mon cœur et à celui de mes concitoyens », déclare Danny Gaudet, ?ekw'ahtide' (chef) de Délı̨ne.

L'an dernier, Quaker Canada a lancé son initiative de Comptoir déjeuner afin d'aider le milieu du hockey local à poursuivre son essor. La petite ville de Navan, en Ontario, a bénéficié des rénovations qui ont été effectuées à son aréna et qui ont rapproché les gens tout en ravivant leur amour du hockey. Dans la foulée de cet engagement pris en collaboration avec les élus locaux, la ville de Délı̨ne a été retenue cette année en raison de son engouement sans pareil pour le hockey et la vie communautaire.

« La plateforme You've Got This vise à offrir aux Canadiens et aux Canadiennes les outils dont ils ont besoin pour donner le meilleur d'eux-mêmes, explique Logan Chambers, directeur principal du marketing à PepsiCo Foods Canada. En tant que fiers défenseurs du hockey local, nous sommes ravis d'offrir le Comptoir déjeuner Quaker à la ville de Délı̨ne, où non seulement le hockey, mais l'aréna lui-même, rassemble et soude les gens. Le Comptoir déjeuner Quaker est notre façon de revitaliser la communauté afin que tout le monde puisse affronter les journées qui comptent le plus. »

Domicile des deux équipes locales, les Braves et les Chiefs (aussi connus sous le nom de « Oldtimers »), le Jerry Vital Memorial Arena accueille chaque année un camp d'entraînement gratuit animé par un groupe d'un à six joueurs de la LNH afin de servir d'inspiration à la prochaine génération d'athlètes, dont certains viennent en avion ou en voiture des régions avoisinantes. De pair avec la situation géographique de Délı̨ne, un hameau d'environ 650 âmes, sa longue histoire d'amour avec le hockey et la place qu'occupe l'avoine dans ses traditions culinaires (notamment dans des plats régionaux comme le ragoût de caribou), cet événement fait de Délı̨ne un partenaire idéal pour la deuxième mouture de la campagne du Comptoir déjeuner Quaker.

En août dernier, la cuisine du Jerry Vital Memorial Arena a été convertie en un Comptoir déjeuner Quaker complètement approvisionné, qui propose un assortiment de produits Quaker riches en protéines, dont sa plus récente gamme de gruaux instantanés Protéines. Les rénovations du Comptoir déjeuner Quaker constituent une manière d'offrir aux équipes locales de délicieuses options de petits déjeuners et de collations protéinés pour leur permettre d'attaquer la journée en toute confiance.

Afin de dévoiler le relookage de la cuisine de Délı̨ne, Quaker s'est associée à Sportsnet pour produire un clip de trois minutes mettant en vedette Colby Armstrong, ancien joueur de la LNH et analyste à Sportsnet. Le clip sera diffusé lors du premier épisode de la saison de Hockey Night in Canada, le 12 octobre.

Pour en savoir plus sur cette campagne et sur la gamme étendue de produits Quaker Protéines, visitez le site quakeroats.ca .

À propos de Délı̨ne

Les Sahtúot'ı̨nę, ou « peuple du Grand lac de l'Ours », sont intimement liés au Sahtú (Grand lac de l'Ours) par leurs récits de création et leur histoire. Traditionnellement dispersés dans la région du Sahtú, qui s'étend sur près de 32 000 km², les clans dénés ont fini par atteindre Délı̨nę, « là où l'eau coule ». Aujourd'hui, ils maintiennent leurs liens avec la terre en préservant leur culture, leur langue et leurs traditions spirituelles.

On trouve des Sahtúot'ı̨nę à Colville Lake, à Délı̨nę, à Fort Good Hope, à Norman Wells et à Tulı́t'a, dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.). Bien qu'elles soient reliées entre elles, ces communautés conservent leur identité propre sur le plan culturel et linguistique. Elles parlent le sahtúot'ı̨nę Kǝdǝ́, langue officielle du gouvernement Got'ı̨nę de Délı̨nę. La ville demeure un fleuron de la vie sociale, culturelle et spirituelle ainsi qu'un gage de vitalité soutenue de la culture sahtúot'ı̨nę.

À propos de Quaker Canada

Chef de file du secteur agroalimentaire canadien depuis 1902, la marque Quaker propose une vaste gamme de produits nutritifs. Pour en savoir plus, visitez le site quakeroats.ca .

À propos de PepsiCo Foods Canada

PepsiCo Canada Aliments regroupe Frito Lay Canada et Quaker Canada. Frito Lay Canada est le plus grand fabricant de grignotines au pays, sa gamme de produits comprenant les marques Lay's, Doritos, Tostitos, Ruffles, Smartfood, Cheetos et HAVOC. L'entreprise emploie plus de 6 000 personnes dans ses 7 usines de fabrication et installations de commercialisation et de distribution d'un océan à l'autre. La gamme Quaker regroupe un large éventail de céréales nourrissantes, de gruaux, de barres et collations de riz et de maïs, ainsi que des marques connues comme Quaker Life, Quaker Chewy, Croque Nature et Crispy Minis. Pour en savoir plus, visitez le site www.pepsico.ca .

SOURCE Quaker Canada

Pour toute demande d'information, les médias peuvent s'adresser à : Shania Simon, [email protected]