MISSISSAUGA, ON, le 11 janv. 2024 /CNW/ - Quaker Canada a annoncé aujourd'hui un rappel volontaire de barres tendres et des céréales Croque Nature en raison d'une exposition potentielle à la salmonelle. Il s'agit du résultat direct d'un rappel initié plus tôt aujourd'hui aux États-Unis par la Quaker Oats Company. Cette mesure est prise au Canada par excès de prudence et conformément à notre engagement envers le bien-être de nos consommateurs et consommatrices canadien•nes.

La salmonelle est une bactérie qui peut causer la diarrhée, de la fièvre et des crampes abdominales. La plupart des personnes se rétablissent sans traitement. Dans certains cas, la gravité de la diarrhée peut atteindre un point tel qu'elle nécessite l'hospitalisation du patient ou de la patiente. Les personnes âgées, les nourrissons et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont plus susceptibles d'être gravement malades.

Les produits rappelés énumérés ci-dessous ont été distribués à l'échelle du Canada. Les consommateurs et consommatrices devraient vérifier si des produits de la liste ci-dessous se trouvent dans leur garde-manger et, le cas échéant, s'en débarrasser. Les produits rappelés ne doivent pas être consommés. Il leur est également possible de communiquer avec les Relations avec les consommateur•rices de Quaker au 1 800 532-4004, du lundi au vendredi, entre 10 h et 17 h 30 (HE), ou de visiter le www.QuakerRecall.ca pour obtenir de plus amples renseignements ou un remboursement de produit.

Quaker Canada travaille en étroite collaboration avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour s'assurer que les produits sont retirés du marché.

Vous trouverez la liste des produits concernés ci-dessous :

PRODUITS RAPPELÉS LE 11 JANVIER 2024

Description du produit Format CUP Plage des dates limites

de fraîcheur : Quaker Croque Nature Céréales

granola Recette originale 475 g 55577105405 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 Quaker Croque nature Céréales

granola Chocolat noir,

canneberges et amandes 470 g 55577105412 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 Quaker Croque Nature Céréales

granola Raisins secs et amandes 510 g 55577105429 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 Quaker Croque Nature Céréales

granola Légères et croustillantes

Saveur Miel et noix 400 g 55577105436 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 Quaker Croque Nature Céréales

granola Légères et croustillantes

Raisins secs et amandes 425 g 55577105443 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 Quaker Croque Nature Céréales

granola Croustade aux pommes 470 g 55577105498 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 Quaker Croque Nature Céréales

granola Recette originale 1,8 g 55577312551 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 Quaker Croque Nature Céréales

granola Recette originale 1,4 kg 55577105504 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 Quaker Croque Nature Céréales

granola Érable canadien 475 g 55577105511 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 Quaker Croque Nature Céréales

granola Légères et croustillantes

Saveur Miel et noix, format

économique 1,2 kg 55577105528 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 Quaker Chewy Barres tendres

Brisures de chocolat 120 g/5 barres 55577120101 11 janv. 2024 - 7 sept. 2024 Quaker Chewy Barres tendres

S'mores 120 g/5 barres 55577120118 11 janv. 2024 - 7 sept. 2024 Quaker Chewy Barres tendres

Montagne de saveurs 120 g/5 barres 55577120125 11 janv. 2024 - 7 sept. 2024 Quaker Chewy Barres tendres

Croustade aux pommes 120 g/5 barres 55577120149 11 janv. 2024 - 7 sept. 2024 Quaker Chewy Barres tendres

Croustade aux pêches 120 g/5 barres 55577120156 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 Quaker Chewy Barres tendres

Caramel et chocolat 120 g/5 barres 55577120170 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 Quaker Chewy Barres tendres

Croustade aux fraises 120 g/5 barres 55577120194 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 Quaker Chewy Barres tendres

Brisures de chocolat 960 g/40 barres 55577120200 11 janv. 2024 - 7 sept. 2024 Quaker Chewy Barres tendres

S'mores 960 g/40 barres 55577120217 11 janv. 2024 - 7 sept. 2024 Quaker Chewy Régals

chocolatés 960 g/40 barres 55577120231 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 Quaker Chewy Barres tendres

Régals fruités 960 g/40 barres 55577120248 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 Quaker Chewy Barres tendres

Régals fruités 1,15 kg/48 barres 55577331071 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024 Quaker Chewy Barres tendres

Brisures de chocolat 26 g/36 barres 55577781777 11 janv. 2024 - 7 sept. 2024 Quaker Dipps Barres tendres

Caramel et noix 156 g/5 barres 55577109700 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 Quaker Dipps Barres tendres

Barres tendres Brisures de

chocolat 156 g/5 barres 55577109717 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 Quaker Dipps Barres tendres

Brisures arc-en-ciel 150 g/5 barres 55577109724 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 Quaker Dipps Barres tendres

Fondant au chocolat 150 g/5 barres 55577109731 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 Quaker Dipps Barres tendres

Beurre d'arachide 156 g/5 barres 55577109748 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 Quaker Dipps Barres tendres

Biscuits et crème 150 g/5 barres 55577109793 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 Quaker Dipps Barres tendres

Caramel au beurre salé croquant 155 g/5 barres 55577109809 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 QUAKER DIPPS BARRES TENDRES,

emballage économique 935 g/30 barres 55577312537 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 Quaker Dipps Barres tendres 1,12 kg/36 barres 55577312223 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 Quaker Barres tendres Yogourt

Fraise 175 g/5 barres 55577107430 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 Quaker Barres tendres Yogourt

Vanille 175 g/5 barres 55577107447 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 Quaker Barres tendres Yogourt

Bleuet 175 g/5 barres 55577107574 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 Quaker Barres tendres Yogourt,

format économique, Fraise

Bleuets Vanille 1,05 kg/30 barres 55577311318 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 Quaker Barres tendres Yogourt,

emballage économique 1,19 kg/34 barres 55577312216 11 janv. 2024 - 7 oct. 2024 Capitaine Crounche Barres

Délices, Baies 110 g/5 barres 55577110416 11 janv. 2024 - 9 juil. 2024

À propos de Quaker Canada

Chef de file de l'industrie alimentaire canadienne depuis plus de 130 ans, la marque Quaker propose une importante gamme de produits alimentaires nourrissants et variés. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site quakeroats.ca.

Personnes-ressources pour les médias : Équipe des relations médias de PepsiCo Canada

[email protected] Coordonnées pour les consommateurs et consommatrices : 1 800 532-4004 www.QuakerRecall.ca

SOURCE Quaker Canada