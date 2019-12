Qu'est-ce qui rend les jeunes de 19 ans satisfaits de leur vie?

L'ELDEQ en bref

L'ELDEQ est une enquête longitudinale réalisée par l'Institut de la statistique du Québec auprès d'une cohorte d'enfants nés au Québec en 1997-1998 et suivis depuis l'âge d'environ 5 mois. L'objectif principal de cette étude est de comprendre les facteurs qui, dès la petite enfance, conduisent au succès ou à l'échec lors du passage dans le système scolaire. Compte tenu de son caractère multidisciplinaire, l'ELDEQ permet de répondre à une multitude d'autres objectifs de recherche portant sur le développement des enfants et des jeunes. Cette enquête a été financée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Famille, la Fondation Lucie et André Chagnon, l'Institut de la statistique du Québec, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail et le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.