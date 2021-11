Personnalité influente dans l'écosystème de l'IA, Isabelle Turcotte compte plus de 25 ans d'expérience en marketing et communications dans les secteurs des technologies, des télécommunications et des services professionnels. Chef du Marketing et des Communications pour Scale AI, la supergrappe canadienne de l'intelligence artificielle, depuis 2019, elle a notamment occupé les fonctions de chef du Marketing régional chez Deloitte (2017-2019) et de vice-présidente Marketing et Stratégie mondiale pour Tata Communications/Téléglobe (2004-2016).

Isabelle s'implique aussi dans plusieurs conseils d'administration, notamment le conseil de Relief (2018-à ce jour), le chantier de promotion de l'industrie du Forum IA Québec (2020-à ce jour), Techno Montréal (2016-2019), et Forum i3, qui regroupe 54 des plus importants fournisseurs de services de télécommunications au monde (2000-2017).

Martin Bouchard, cofondateur et président de QScale, souligne : « Isabelle apporte une grande expertise en commercialisation, communications et image de marque, au sein de notre équipe et son arrivée s'inscrit dans notre stratégie de croissance à l'international. La construction de notre premier campus progresse rapidement et nous avons déjà le regard fixé vers les prochaines étapes et le positionnement de notre offre sur le marché mondial. »

Isabelle Turcotte ajoute : « On cherche tous un sens à l'énergie que l'on investit dans notre travail, en conciliant nos valeurs avec notre expertise. QScale réunit tout ce qui me passionne : une entreprise innovante en pleine croissance, le secteur de l'IA et des technologies vertes, dans une vision qui combine la protection de notre environnement au développement industriel et économique. »

À propos de QScale

QScale développe des centres de traitement informatique écoresponsables pour le calcul intensif (high performance computing) pour des applications telles que l'intelligence artificielle et le calcul quantique. L'approche de QScale permet de répondre aux besoins grandissants en matière d'infrastructures technologiques, tout en neutralisant leur impact sur l'environnement en alliant énergie renouvelable et récupération de chaleur. Le tout permettant d'alimenter d'autres initiatives, comme des serres intelligentes, afin d'atteindre un traitement informatique au bilan carbone négatif.

Fondée en 2018, QScale connait une croissance rapide supportée par un financement de 195 M$ pour la phase initiale de son campus Q01 (Lévis) d'investisseurs privés et institutionnels de premier plan tels qu'Investissement Québec et Desjardins Capital. Au terme de ses huit phases, ce premier campus représentera des investissements totaux de 867 M$.

QScale est une marque de commerce de Fonds QScale S.E.C.

Médias sociaux :

https://www.linkedin.com/company/qscale

https://twitter.com/QScale_ca

https://www.facebook.com/QScale.ca

SOURCE QScale

Renseignements: Alexandre Boucher, Le Cabinet de relations publiques NATIONAL, 418 446-7783, [email protected]